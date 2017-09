El seguro de inmuebles, algo primordial en nuestra vida

Tras el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, las noticias no son nada favorables para la ciudad de México y los estados de la republica que han sido afectados por este fenómeno de la naturaleza, lo peor de todo es que no hay quien responda para reponer los daños, el gobierno no tiene los recursos económicos para este tipo de siniestros, el presupuesto es muy bajo, es más alto por mucho el presupuesto que se les asigna a los partidos políticos para que lo despilfarren en campañas políticas, derrochando en publicidad en medios de comunicación y en cosas que finalmente se van a la basura, como: mandiles, vasos, plumas, gorras y cosas inservibles, algunos ciudadanos, los menos, alcanzan productos que les benefician, como tinacos y materiales de construcción, los cuales son comprados a sobre precios por los mismos partidos políticos.

La cultura del seguro para casas habitación e inmuebles en general no existe en México, tan solo menos del 10% esta asegurado contra algún siniestro.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), brinda recomendaciones para los asegurados afectados que sufrieron algún daño en casa habitación, negocio o automóvil, a consecuencia del sismo ocurrido el pasado 19 de este mes, con el Plan de Atención de Catástrofes de la Industria, a través del cual da atención, asesoría y apoyo a los afectados por el movimiento telúrico y cualquier eventualidad que afecte la integridad y el patrimonio de los afectados. También la AMIS recomienda una serie de puntos a seguir para poder agilizar el pago y estar cubiertos por nuestro seguro de casa habitación o negocio.

La AMIS recomienda no ingresar hasta que sea revisado por Protección Civil o el Instituto de Seguridad de las Construcciones (aplica sólo en la CDMX). Reportar el evento a la compañía de seguros.

La aseguradora solicitará los siguientes datos: nombre del titular o número de póliza, dirección del inmueble, bienes afectados y teléfono de contacto.

El ajustador se pondrá en contacto con el asegurado para agendar una visita al inmueble dañado. Es posible que el ajustador pida que se comprueben las pérdidas sufridas a través de fotografías o documentación como facturas si es que se requieren.