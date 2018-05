Imparable el robo de autos en México

Hace tan solo unos días, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer las cifras de robo de autos del pasado primer trimestre y el acumulado del año. No es por espantar, pero según cifras oficiales de AMIS, el Robo de autos sigue en ascenso, 28.5% en los últimos doce meses del año abril 2017-marzo 2018. Llegando a 91 mil 366 autos robados.

El Estado de México tiene un incremento el 17%, llevándose el primer lugar, en autos robados; después, sigue Jalisco con el segundo lugar en autos robados con un incremento del 22%; y la Ciudad de México está en tercer lugar con 10 mil 500 autos robados con un incremento del 13%, Veracruz, un aumento de 9%; Sinaloa con un incremento de 22%. Puebla tiene un incremento tremendo todavía del 63%, después de haber tenido 47 % de aumento en el número de autos robados.

Lo más preocupante, es que el robo con violencia ha subido a niveles incontrolables, 63 %.

Guerrero tiene un 82.8%, Sinaloa 78.4% de robo con violencia, el Estado de México 75.5%, Tlaxcala 72.5%, Puebla 71.5%, Tamaulipas 71.4%, Michoacán 70.4% de robo con violencia.

Los municipios con más índice de robo con violencia es Ecatepec de Morelos. Edo Mex, que de todos modos en los dos casos aparece como el mayor, ese tiene 82.2%.

Guadalajara es el que sigue, tiene un índice de violencia de 53.5%, es el que sigue en segundo lugar en número de vehículos robados con violencia, asegurados.

Tlalnepantla tiene un 79.3%, Culiacán 80.2%, Naucalpan de Juárez 77.5%, Puebla tiene un 64.1%.

Las submarcas de automóviles, de los 10 más robados, cuatro vehículos Nissan, algo muy preocupante, y la marca no hace nada por poner sistemas de localización, el más robado sigue siendo Nissan Tsuru, después sigue la Pick-up NP300 de Nissan, en tercer lugar el Nissan Versa, en cuarto General Motors Aveo y después otro tipo de vehículos de reparto y de trabajo, en donde la motocicleta Italika es el quinto en vehículos más robados.

Así es que la recomendación por lo pronto, es comprar autos que no sean ostentosos, no viajar solos, y sobre todo tener nuestro auto asegurado, ha y por ultimo, no oponer resistencia al robo de nuestro auto por ningún motivo.

“Nuestra vida es primero”.