Esta semana... en MILENIO AUTOS

Esta noche es Noche Buena y mañana Navidad, les deseamos lo mejor en estas fiestas y como siempre les recomendamos, que en estas fechas se tenga mucho más prudencia al conducir su automóvil. Como usted sabe, el alcohol y el volante no se llevan, si va a tomar alguna bebida alcohólica es mejor que no maneje puesto que pone en riego su vida, la de su familia y en muchos casos la de personas inocentes que por azares del destino se cruzan en el camino de gente que conduce en estado de ebriedad y sufren grabes consecuencias, incluso la muerte.

Por eso le sugerimos que tenga mucho cuidado y tome conciencia del peligro que corre al manejar en estado inconveniente. También tiene que tomar en cuenta que los dispositivos llamados retenes del alcoholímetro están ya en funcionamiento las 24 horas del día. Y en estos casos es cero tolerancia, por lo que los detenidos podrán pasar de 24 a 36 horas de arresto inconmutable dentro del llamado Torito, que es el centro de detención de las personas que conducen en estado de ebriedad y que no pasan la prueba del dichoso alcoholímetro. Para muchos es algo que no debería de existir, se sienten vejados en su intimidad al hacer la prueba, que consiste en soplar en una pequeña caja que mide los niveles de alcohol en la sangre y que si llegara a los 4 puntos, inmediatamente será remitido a el torito, no sin antes pasar con el medico legista, y si no hay nadie de su familia o amigos que se puedan llevar el auto, también este será resguardado en el corralón. Pero no solo eso, no podrá disfrutar con su familia y amigos su cena de Navidad o Año Nuevo. Así es que si después de leer estas líneas usted decide arriesgarse y conducir en estado inconveniente y no pasar unas felices fiestas, esta en todo su derecho, pero piense que la integridad de su familia es primero. Les deseamos lo mejor y esperamos como siempre que la paz y la armonía entre en sus corazones, junto con su familia y seres queridos en estas fechas tan importantes. Nosotros regresamos el próximo día 7 de enero de 2017 con toda la información automotriz como de costumbre, con un año intenso de muchas actividades, viajes y comentarios del futuro de esta importante industria.