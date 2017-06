Industria Automotriz

Algo que muchos habían soñado y que hora se convierte en una realidad en México, porque en Estados Unidos ya funciona desde hace algunos meses y déjenme decirles que funciona muy bien, es la conexión Wi-Fi.

General Motors en México es la primera armadora automotriz en nuestro país en ofrecer este tipo de servicio para los nuevos propietarios de vehículos GM año modelo 2018 y que se estará integrando en una gran gama de modelos y productos para que sus propietarios y acompañantes puedan gozar de esta conectividad.

A través de su empresa OnStar que ofrece servicios de geo localización para la recuperación de vehículos, asistencia en el camino y muchas cosas más, ahora presenta este novedoso concepto que tendrá una gran cantidad de seguidores y por consecuencia ventas. Ya que la conectividad esta instalada directamente en los autos GM apoyados por una compañía telefónica que ofrecerá este servicio a los usuarios, ahora esta tecnología 4G LTE. La gran noticia es que los vehículos años modelo 2018 estarán integrando este sistema 4G desde fabrica, es decir, el propietario del vehículo GM que cuente con este sistema no tendrá que acudir a instalarlo a ningún proveedor o a ningún otro lado porque ya esta instalado, también esta conexión sirve hasta para 7 pasajeros de los vehículos en cuestión. El primer vehículo que contara con este sistema el Chevrolet Equinox, y posteriormente se integrara a otros modelos como GMC Acadia, Cadillac XT5 entre otros. La empresa OnStar cuenta con más de 82,000 suscriptores activos en México y esta disponible en 26 modelos de las cuatro marcas de General Motors. Lo cierto es que GM se adelanta a sus competidores no solo en México sino en todo el mundo, en el caso de México el crecimiento de la telefonía celular o teléfonos móviles ha crecido en porcentajes inimaginables, y cada día se necesita una más grande red de conectividad, pero también que su funcionamiento sea el ideal. Porque finalmente es un gran reto para GM tener esta conectividad en su vehículos y poderlo ofrecer hasta para siete pasajeros. No sabemos que vendrá en los próximos meses, lo que si podemos afirmar es que GM da un gran paso hacia el futuro de la conectividad, algo que se agradece y que en verdad va ha ser muy funcional.