Desde hace meses vengo escuchando la misma pregunta, ¿es momento de comprar un auto? Lo cierto es que la compra de un auto es decisión, propia o de familia, después de analizar nuestras finanzas y ver que podemos pagar el enganche, las mensualidades o también de contado.

Pero la gente se pregunta más bien por factores externos, que salen de nuestro control, principalmente por los cambios en la paridad pesodólar, pero ahora se une también según, la incertidumbre que causan las elecciones a diferentes cargos públicos, incluyendo la de presidente de la Republica.

Amigo lector, creo que es momento de comprar un auto. Hay que recordar que cada seis años se promete lo mismo. “bajare los impuestos, habrá más empleo, mejor seguridad y estabilidad económica” lo cierto es que tan solo se queda en promesas de campaña y que quede claro que no estoy hablando de ningún partido.

Pero viendo en este momento que tenemos cierta estabilidad económica aunque la paridad pesodólar ya rebaso los 18 pesos y la gasolina se sigue incrementando poco a poco, es indicador que en cierto momento los autos también subirán de precio.

Así es que si usted esta en la indefinición de poder adquirir un automóvil, no lo piense más, existen muchas muy buenas opciones para hacerse de un buen producto. Las armadoras automotrices ofrecen créditos a tasa fija con sus propias casas financieras y con ello, es en realidad muy fácil comprar un auto.

Ahora la otra opción, de esperar a ver si las cosas mejoran y si el dólar se cotiza a un precio menor o baja la gasolina es casi como creer que la selección mexicana de futbol llegara a la final o será campeón.

También una de las recomendaciones que podemos hacer para usted, amigo lector, es que busque el auto que en verdad le de un muy buen servicio, es decir, no compre por comprar, no compre un vehículo que no ocupa o no necesita.

Ahora puede encontrar excelentes opciones de autos y camionetas que ofrecen comodidad, tecnología y sobre todo un bajo consumo de combustible, razone su compra y con ello usted disfrutara más el manejo y su vehículo. Puede consultar en línea precios, modelos y opciones en las paginas oficiales de las marcas automotrices que tienen presencia en México.