‘Hembras’ y otros discursos

Primero el arte, entendido también como un dominio de oficio; el arte del grafito piedra fundamental en la representación gráfica, “diseño” para la pintura, pintura para el “diseño”; en la exposición Hembras, realizada por Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez, el trazo es el protagonista para que este par de pintores construyan un mundo a partir de lo real; en este caso su visión de las mujeres es solo el tema para trabajar magistralmente la técnica con la que también nos refieren una cultura visual que destaca principalmente a Picasso, Manet, Goya, Degas y El Bosco, entre otros; lo más interesante es la conjunción de estilos de contraste, dos formas diferentes de trabajar la materia, uno con trazo académico otro de trazo más libre, el resultado es un excelente conjunto de 39 piezas de un gran valor artístico y estético; además de lo anecdótico que resulte el trabajo en equipo, o el dibujo de mediano y gran formato, sorprenden también por las tareas del artista salvadas más que satisfactoriamente, todo volumen, proporción, perspectiva y sombras configuran atmosferas y emociones.

Se aprecia el gozo que tuvieron los pintores en la ejecución de esta empresa artística y experiencia estética, el intercambio cómplice de dibujos de instrucciones y sugerencias; por lo que puede ser apreciado también como un proceso creativo de los pintores al ir integrando ideas y uno que otro collage en la representación de estas mujeres plenas de fuerza, y representadas por las más diversas acciones.

Al margen de las interpretaciones de tipo social; la serie misma representa un interés desde muchos puntos de vista, como se ha visto por la polémica desatada a partir de su apertura, por tanto el arte pictórico puede estar más que satisfecho por cumplir, esta acción estética con una función – en caso de que tuviera _ evidente en la discusión provocada y por tanto confrontaciones de discurso; en una sociedad caracterizada por sus ideas tradicionales.

Un objeto artístico se considera como tal por su capacidad de sorprender al espectador con su propuesta artística y estética, requisitos que reúnen ampliamente Hembras.

Durante los últimos años del siglo XX, la filosofía del arte difundió la idea de que El Arte al ser considerado la más auténtica expresión humana, nos permite conocernos y conocer al otro, ampliar nuestros umbrales de percepción del mundo y sus actores y por tanto no debe tener ninguna función, ni didáctica ni ornamental, en atención en que su mayor valor es “la más auténtica expresión”; otra cualidad es el discurso que provoca en el espectador, desde la ofensa a la “profanación” de la intimidad del mundo de Hembras; la pieza que recibe al espectador es “Mujer perra”, mi primera impresión es de simpatía, pienso en la expresión “esta perrona” cuando a los chavos les gusta una película o una canción; Hembras es una película, narrativa visual que tiene personajes y escenarios, acentuada por una costumbre desde el Renacimiento en la que las y los amigos de los pintores sirven de modelos, no importa indagar la identidad de las ahí representadas, no hay estereotipos, cada hembra ahí dibujada es diferente, arquetípica, amante, proveedora, amiga, que igual puede ser una y muchas.

Una vez advertidas las cualidades de la serie, reconocido el trabajo y el ingenio; se puede proceder al análisis que se prefiera, desde el enfoque antropológico, psicoanalítico o el discurso de género; en estas condiciones será presa fácil por ser arte figurativo, así el espectador completa la obra y le atribuye poderes o facultades que el artista no vio; estuvo entregado a extraer del grafito su mejor propuesta para representar esta parábola de las Hembras que se exhibe en el Museo de las Artes de la UdeG.