Los retos para la nueva administración mexiquense

Alfredo del Mazo Maza es el 46vo. gobernador del Estado de México. El nuevo mandatario enfrenta el reto de transformar un Estado de México que tiene graves problemas económicos y sociales. Esta entidad se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del país para ser mujer. Pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida en 11 municipios mexiquenses en julio de 2015, los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres han registrado más de mil 658 feminicidios y más de 2 mil mujeres y niñas desaparecidas. Los femicidios en el Estado de México, ubican a la entidad por encima de los peores años de Ciudad Juárez, entre 1993 y 2005, cuando se contabilizaron 374 feminicidios en más de una década. Según el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, solo el año pasado hubo 263 asesinatos de mujeres en el Estado de México. El periodista Humberto Padget, coautor del libro "Las muertas del Estado", comparó las cifras que fue recogiendo y concluyó que el número de femicidios en esta entidad podría ser diez veces superior al de Juárez.

Del Mazo inicia su gestión con un déficit estatal que en seis años aumentó drásticamente. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública de esta entidad en 2011 era de 38 mil 195 millones de pesos y para este año, el pasivo supera los 41 mil 697 millones de pesos. Estos datos convierten al Estado de México en una de las entidades más endeudada del país y le inhibe la capacidad para promover el crecimiento y la inversión extranjera.

La pobreza es otro reto que la nueva administración tiene que enfrentar ya que se registró un alarmante incremento en los índices de pobreza que según, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2010 había 6 millones 712 mil mexiquenses pobres, es decir 42.29 % de la población total. Para 2014 esta cifra aumentó a 49.6% es decir, 8 millones 269 mil personas en condición de pobreza urbana en la entidad yes de las que más contribuye a la desigualdad que refleja esta nación. Esto significa que si bien la mayoría de los habitantes del Estado de México que viven en situación de pobreza no habitan en casas con pisos de tierra, y terminan sus estudios de primaria e incluso de secundaria, sus fuentes de empleo no son suficientes para permitirles adquirir una canasta básica de bienes.

Otro tema que tiene que enfrentar el nuevo gobernador es la corrupción entre funcionarios públicos con ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras. El caso más sonado fue el de la empresa española OHL, sin dejar a un lado las que se relacionan con los actos que cometen diariamente las autoridades que enfrentan la inseguridad del estado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del 2015, la delincuencia, inseguridad y la corrupción fueron los temas más preocupantes para los mexiquenses durante la pasada administración. La inseguridad va en aumento por lo que es impostergable rediseñar la prevención del delito y reconformar un nuevo modelo de seguridad pública.

Muchos son los desafíos y poco hay que festejar con la controvertida victoria electoral que pone a Alfredo del Mazo Maza ante estos retos. Es hora de ponerse a trabajar y dar resultados a una sociedad que se encuentra harta de los errores que se han cometido y reconocer todo lo que se ha quedado a deber a esta población. M

argente@itesm.mx