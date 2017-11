Los contrapesos institucionales

S

antiago Nieto, elegido por el Senado en 2015, fue cesado por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán. La PGR, a la que pertenece la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), señaló entonces que Nieto había violado el Código de Conducta de la institución al hablar con la prensa de los casos que lleva la fiscalía. Lo único cierto es que Nieto con sus declaraciones violó diversos principios del sistema de justicia penal, como es presunción de inocencia y debido proceso.

La controversial destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade mantuvo una desafortunada confrontación política en su remoción, al final como es costumbre, no se alcanzó acuerdo alguno, y dejó a esta fiscalía acéfala en el momento que se encuentra en curso la investigación Oberdrecht, el caso de corrupción más importante en toda América Latina. Este caso involucra a personajes políticos de alto nivel de la actual administración. Al día de hoy la impunidad ha ganado otra batalla más, ya que el senado ha provocado que se le dé "carpetazo" a este asunto.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, Paul Manafort, se entregó hoy al FBI para evitar ser detenido en su casa. Por el momento se cree que Manafort deberá responder por algunas pesquisas que están relacionadas directamente con el núcleo de las investigaciones del fiscal especial del FBI, Robert Mueller. Este fiscal investiga si Rusia influyó en las elecciones presidenciales estadounidenses y si el equipo de campaña del candidato republicano Donald Trump, finalmente vencedor, colaboró a tal efecto con Moscú.

Hoy que se revelan los primeros resultados de investigación sobre la campaña Trump es imposible no contrastar con el despido de Santiago Nieto.

Realmente es deprimente saber que en México las instituciones se supeditan al gobierno y no al revés. La corrupción y la impunidad que genera nuestra clase política es avasalladora. México es un claro ejemplo de cómo las instituciones gubernamentales no funcionan y actúan contra los intereses de su población. En Estados Unidos hay un fiscal independiente investigando a Trump y cercanos, sus instituciones aguantan y crean contrapesos. En México no.

Al contrastar la diferencia de un fiscal y otro: hay uno que filtra lo que le mandan y otro que, simplemente, investiga y actúa.