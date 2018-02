Los Retos de la Educación

El mundo actual enfrenta constantes transformaciones debido a los grandes avances de la ciencia y la tecnología.

La educación juega un papel fundamental para que una nación pueda mejorar niveles de bienestar social y de crecimiento económico.

Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación.

De acuerdo con el artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita, desde preescolar hasta el nivel medio superior, por lo que es necesario preservar el derecho a la educación de calidad y reconocer el interés legítimo de aprender.

Existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7.1 por ciento por lo que, en la actualidad, el conocimiento constituye una inversión estratégica en lo económico y en lo social.

En el reporte Panorama de la Educación 2017, elaborado por la OCDE, precisa que en México sólo dos de cada 10 adultos mayores de 25 años tienen estudios universitarios, lo que lo coloca en el último lugar de los países que integran la Organización.

Los países con los mejores porcentajes de población con estudios de nivel superior están Corea con 70 por ciento; Canadá con 61; Japón, con 60, Reino Unido con 52, y Luxemburgo con 51.

En el caso de la educación superior, actualmente solo la cursan el 31.5 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años.

Si nosotros comparamos estas cifras con países de desarrollo similar o inferiores al nuestro, nos podemos dar cuenta que estamos bastante mal.

Argentina tiene 56 por ciento, Chile 53 por ciento, incluso Venezuela está por encima de México.

Este informe de la OCDE nos muestra los grandes retos que seguimos teniendo en el sentido de la cobertura de educación superior.

Es necesario transformar las políticas educativas de tal forma que se pueda llevar a cabo un cambio cultural en la sociedad.

Pero ello no lo podremos hacer si no entendemos que el papel de la educación debe concentrarse en el desarrollo humano para formar mejores ciudadanos que le den certeza al destino de este país y no en intereses políticos.