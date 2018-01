Las precampañas del 2018

Hemos atestiguado el inicio de pre-campañaselectorales que han sido absurdas, sin fondo, sin sentido, pero la única culpable es la ley electoral que no permite que se hagan planteamientos oficiales, ya que hasta finales de marzo se pueden hacer propuestas concretas.

Varias variantes perjudiciales como, seguridad, inflación y corrupción, van a manejarse en estas campañas y todas se le atribuyen al gobierno federal. Pero el tema que se ha adelantado y que dominado a estas pre-campañas electorales es el tema de la corrupción.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado,dio un golpe mediático a la campaña de Jose Antonio Meade Kuribreña, al manifestar que la corrupción del gobierno federal se maneja a través del manejo discrecional de los recursos públicos. Esta acusación, sin saber su veracidad, es totalmente creíble. Tan creíble que un funcionario de alto nivel tuvo que hacer uso del amparo para no ser detenido. Javier Corral ha impactado al electorado y lleva a cabo esta denuncia en un momento ideal, iniciando el año, con los medios de por medio y con un auditorio pendiente de conocer los detalles de este hecho.Es una constante que hemos visto desde hace varios años, el efecto directo de las acusaciones en la opinión publica y el indirecto es aquel que afecta al partido gobernante. Por lo que en este momento el partido revolucionario institucional(PRI)esta actuando a la defensiva y la oposición está en pleno ataque usando este tema como arma, pero es claro que este tema también involucra a la oposición, no sólo al partido gobernante.

Meade es el único candidato que se encuentra limitado en su argumento, ya que no puede atacar al gobierno federal, pero la única vertiente que tiene es que a él no lo pueden involucrar en este tema de manera personal. El maneja su candidatura en base a su persona y no en base a la institución que él representa. El principal reto que Meade enfrenta es, que tanto puede evitar que lo asocien con el desprestigio moral de su partido.

Desafortunadamente no se tiene claro, ni definido el tema de la corrupción,ya que al final solo se ve el enriquecimiento ilegitimo que se produce al final de cada administración y no se toma en cuenta otro tipo de conductas, como la creación de partidos políticos que sirven solamente para satisfacciones personales y que gozan de toda una estructura pública haciendo uso discrecional de fondos públicos.

La corrupción es un tema que va a dar mucho de qué hablar en estos tiempos electorales y el candidato Meade es el más expuesto a este intercambio de acusaciones donde todos los candidatos están involucrados.