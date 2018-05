LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES

Nuestro país enfrenta en estas elecciones, una irritación motivada por una clase politica decadente y una corrupción extendida que se encuentra impune y que simboliza incredulidad en las instituciones públicas.

Aunado a esta frustración está también la espiral de violencia; un crecimiento económico precario, y la incertidumbre que enfrentan los jóvenes al no encontrar un horizonte promisorio.

El malestar es legítimo, justificable.

El problema es hacia dónde nos esta llevando como nación.

Estamos frente a un clima político que, de no cambiar abruptamente, se irá enturbiando cada vez más; los candidatos y sus partidos no han entendido que polarizar a la sociedad no es el camino para llevar a buen puerto un periodo electoral, tal y como quedó demostrado en el 2006.

Encontramos una población que siente que actualmente no está representada por los partidos políticos existentes, y que no encuentra fundamento alguno en nuestra frágil democracia.

Pero también juegan los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación, el sistema bancario que tienen un papel fundamental en estas elecciones, y de manera por demás indeseable el crimen organizado, y a estos últimos protagonistas son a los que más conviene el desorden que, con sus desprestigios, provocan los candidatos.

Vamos a ser testigos de unas elecciones muy competidas, nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo.

En México tenemos la tendencia de enfocarnos en quién va a ser el presidente, pero sea quien sea, lo más probable es que no vaya a obtener mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, y que necesite hacer uso de las artes de la negociación.

Es en estas elecciones donde se pondrán a prueba la solidez de nuestras instituciones.

El Estado mexicano está sostenido no por las personas que tienen el poder, sino ¡por sus instituciones!