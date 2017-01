Muchos coinciden en que la elección de 2018 para Presidente de México será difícil gracias a la partidocracia. Los años han demostrado que no existe un partido capaz de presentar al pueblo al candidato idóneo, con calificación suficiente para remediar los males ancestrales, agudizados de manera dramática e irresponsable durante este sexenio.

Coinciden en que tampoco existe una propuesta para acabar con un sistema político obsoleto, que solo opera para quienes participan en los partidos existentes, porque les permite continuar inmersos en los actos de corrupción más incalificables, en el perdón a los mismos, en la tolerancia a ese fenómeno y a los incapaces y en la consumación de todos los vicios.

Todos los posibles candidatos han sido exhibidos en varias ocasiones en acciones deshonestas y cuando alguien parece el menos peor, solo es cosa de ocupar el puesto para que demuestre que no tiene nada de eso y que, al contrario, se desvive por demostrar que es el peor en la historia de nuestro país. Al menos es lo que ha ocurrido durante los últimos sexenios.

¿Por quién votar? Ahora se habla mucho de la ventaja de AMLO sobre cualquiera otro y hasta se escucha decir que el mismo PRI parece cooperar para que llegue por fin al poder. Una empresa televisiva que siempre pugnó por desprestigiarlo y por minimizarlo, ya ha dado en invitarlo y en no cargarle la mano, como señal de que puede convertirse en el próximo presidente.

Honestamente ¿es el mejor? Su obra cumbre al frente del gobierno del entonces Distrito Federal fueron los puentes, que al decir de muchos, solo han servido para las clases pudientes, que son las que tienen automóviles. Sin embargo, en las delegaciones políticas y en otras áreas de la institución crecieron los abusos y la corrupción de años fue superada.

¿Es el menos peor? Es un hombre ligado al sistema y hasta hoy no ha dicho nada respecto a un cambio de fondo. Ha mesurado su forma de hablar, porque la otra era burda, grosera e insultante. Pero eso no quiere decir que deje de ser el mismo Peje, que desde ahora promete mejoras y perdón. No cambios desde la raíz.

¿Y los otros? Entre los otros están Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez, Silvano Aureoles y hasta Eruviel Ávila. Bueno, hasta El Bronco se apuntó. ¿Quién de todos ofrece algo que concientice y convenza para votar por él?