¿Hasta dónde llegará el actual gobierno? No conforme con los magros resultados en las investigaciones –que a lo mejor ni existen— por el asesinato de periodistas, ahora los espía con tecnología sofisticada, a través de los modernos aparatos electrónicos que se han convertido en herramienta indispensable de todos los habitantes del mundo, principalmente de quienes viven de informar: el teléfono celular.

La información, dada a conocer por el New York Times, menciona a varios periodistas. Entre otros, a Carmen Aristegui y parte de su equipo, así como a Carlos Loret de Mola, por el trabajo realizado en diferentes temas, además de otros activistas que han diferido de la forma como se gobierna. Sin embargo, no menciona a políticos que igualmente están bajo la lupa.

Quienes saben, por formar parte de las instancias usadas por el gobierno para indagar las vidas de los mexicanos que les resultan incómodos, aseguran que en estos tiempos se tomó la decisión de emplear a miembros del Ejército para hacer el trabajo. Aunque aún existen los métodos tradicionales, como colgarse de las líneas telefónicas para escuchar conversaciones comprometedoras.

La forma antigua, como las usadas para escuchar y luego divulgar pláticas de políticos, como la de los hermanos Salinas de Gortari, la del Niño Verde y otras, aún sirven, pero hay novedades perversas que superan con mucho lo tradicional. Ahora existe un software denominado Pegasus, al decir del rotativo estadounidense y que se activa con un click en el teléfono móvil

No basta con que nos digan que la Presidencia de la República ya dijo que no investiga a nadie, porque nadie lo cree. Es como cuando dicen que el crimen no ha rebasado a la autoridad. Estamos ciertos de que los más grandes mentirosos están en el gobierno. Prácticamente no hay mexicano que no piense de esa manera.

Los investigados denunciaron los hechos ante la autoridad. Pero seguramente con el temor de que no se investigue, debido a que no hay independencia y quienes tienen que investigar están obligados a informar a sus superiores. Casos hay muchos. ¿Qué piensan los mexicanos de la verdad histórica relacionada con Iguala? Por poner un ejemplo.

En muchas ocasiones, un servidor ha sido investigado, hasta por el gobierno de Guerrero en la época de Ángel Aguirre Rivero. No por cuestiones periodísticas, sino por ser padre de un político. Hace poco y seguramente aún, por miembros del Ejército.