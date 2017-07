Frente amplio

Dicen los empresarios que para que una sociedad de dos camine sin tropiezos, uno debe ser consentidor. Esto convierte al otro en dominador y abusivo, quien en corto tiempo acaba por imponer su ley. Esta es una razón por la que las sociedades no prosperan.

Lo anterior viene a cuento por lo que ocurre en los partidos políticos, que empezaron a acariciar la idea de asociarse para ganar las elecciones de 2018 para Presidente de México, gracias a la conformación de un frente integrado por partidos que coincidan en que si se suman, juntarán más gente para derrotar al PRI.

La idea ha sido expuesta en diversos foros, por PAN y PRD, dos organismos diametralmente opuestos en sus ideales, más no en sus avidez ni en sus inclinaciones, concebidos en sus orígenes para servir a diferentes causas peleadas entre sí, gracias a doctrinas que, como el agua y el aceite, no pueden revolverse, salvo que el interés prevalezca por encima de la razón.

El frente, concebido por el PAN y por el PRD habla de la participación de otros partidos de oposición, "para lograr la transformación del país", en el que se incluyan "actores políticos, sociales y académicos que permitan sacar al PRI y darle a México un gobierno de coalición", para citar textualmente. ¿Eso es lo que quieren los mexicanos? Lo que se ha visto es diferente.

Lo que se palpa es un hartazgo provocado por los partidos, que han abusado sin escrúpulos y cada vez con un cinismo sin precedente. Que participan en una competencia de derroche económico en las elecciones y que no tienen empacho en dilapidar en dádivas en efectivo y en la adquisición de artículos para regalo a los votantes, en el ejercicio de compra de conciencias. Y una vez gobierno, las mismas prácticas.

Los partidos mencionados piensan sólo en echar al PRI, más no en un cambio real. Igual que el mesías de Morena, que pregona un cambio, pero de personas, no de fondo, en lo que se refiere a la partidocracia y a un sistema político que ya no funciona.

Como en las sociedades empresariales, ¿qué socio dará su consentimiento para que el otro encabece la candidatura, cuando todos creen que tienen capacidad y derechos? Es conveniente la conformación de un frente amplio, pero con ciudadanos, organismos políticos y candidaturas independientes que acaben con los achaques centenarios. Hay que transformar al país en otro, libre de corrupción e impunidad, que provoque envidia. No vergüenza.