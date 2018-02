El Gran Intolerante

Creo sinceramente que todos los seres pensantes saben que los dichos populares encierran una gran filosofía y son tan certeros, que siempre dan en el blanco.

Son producto de la observación consciente y reflexiva y encierran muchos siglos de razonamiento.

La mayoría de los que conocemos en México, son de origen árabe. Pasaron a España durante los ocho siglos que fue dominada por los moros y de allí a México.

Me llama la atención que un mexicano tan inteligente como Jesús Silva-Herzog Márquez, haya creído que AMLO cambió en los últimos 18 años de campaña.

Recuerdo cuando gritaba ¡cállate chachalaca! Y la chachalaca parecía él, por su voz delgada y de pito, cuando grita.

Cuando su procurador de Justicia inventaba delincuentes y falsificaba declaraciones para alimentar esta fábrica. Cuando sus funcionarios recibían fajos de dinero, mientras otros lo gastaban en Las Vegas.

Dice el dicho: "genio y figura, hasta la sepultura".

Sus grotescos desplantes de altanería, de intolerancia, de mentiroso, no han desaparecido ni desaparecerán. No puede soportar la entrevista y las preguntas agudas. Le cuesta trabajo contestar con ingenio

Comienza a insultar.

A achacar que su entrevistador está al servicio de la mafia del poder.

Aconseja que aprendan el oficio, a entrevistar.

¡Claro! A entrevistarlo a él, porque las entrevistas a él no deben contener preguntas embarazosas.

Sucedió con Pepe Cárdenas y ha sucedido con otros. No permitía que le preguntaran. Hablaba hasta por los codos y se enfadaba con las interrogantes sobre las elecciones en el estado de México.

Alegó que Peña hacía campaña para Del Mazo, sin ver la viga en su ojo. Todos sabían que él metía las manos por Delfina.

Ahora le tocó al respetable Silva-Herzog.

Escribió en Twitter:

"Hace tiempo que Jesús Silva-Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales".

El articulista le contestó:

"Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido".

Recurre diariamente al si no estás conmigo, estás con la mafia del poder.

Como dice otro dicho:

"Ve Moros con tranchete..." Por todos lados.