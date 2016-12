Casta divina

Me choca la frase, pero así han dado en llamarle. Bueno, pues muchos que pertenecen a la denominada "clase política mexicana", compuesta por gente que vale la pena y por verdaderos descastados, ladrones, flojos abusivos, ignorantes y todo lo que quiera agregarle, piensan que fueron paridos por las hadas o por ángeles que en un descuido se embarazaron.

Creen que fueron llevados a las curules porque la gente se desmaya de emoción solo por verlos y por ello fueron a las urnas a votar, para que se hagan ricos sin trabajar, porque eso es lo que merecen solo por el hecho de haber nacido. Dan gracias al cielo por pertenecer a esa casta. Están convencidos de que son herederos de los reyes, o descendientes de la divinidad.

Van a las cámaras a dormitar o a platicar con los de su bancada mientras se desarrolla la sesión y a levantar la mano o no, de acuerdo a lo que indique su coordinador. Le pido a la gente que sea un poco curiosa y observe durante algún tiempo considerable, durante un período de sesiones, cuántos son los diputados o senadores que participan en la tribuna.

Quien no lo haya hecho se llevará una sorpresa no grata, porque verá siempre a los mismos, que son contados. Los demás van a hacer exactamente nada y a cobrar los días de quincena un sueldo que no merecen, además de cobrar otras regalías porque están muy bonitos, como acaba de ocurrir con los diputados, quienes se llevaron algo así como 140 mil pesos de aguinaldo y 150 mil de un bono navideño denominado "asistencia legislativa".

Ni ellos saben qué quiere decir asistencia legislativa, pero cobraron porque el año llegó a su fin y eso es motivo para echarse una buena cantidad de dinero a la bolsa, porque se van de vacaciones. Los señores están cansados de hacer nada y eso cuesta. La ciudadanía debe sentirse feliz de pagar porque velen por ella.

Durante una reunión entre legisladores y autoridades hacendarias, El SAT anunció que les cobrará el Impuesto sobre la Renta a partir del uno de enero, por concepto de ingresos extraordinarios, cuyo gasto deberán comprobar y justificar y hubo asombro entre la "casta divina", pues nadie daba crédito a lo que escuchaba. ¿Pagar un impuesto? ¿Cuándo se ha visto que un diputado pague impuestos?

De inmediato demandaron de los funcionarios de Hacienda, ayuda para no pagar el impuesto o para pagar menos, pues ellos pertenecen a un gremio ante el que cualquiera tiene que quitarse el sombrero.