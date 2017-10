Camino difícil

Nadie imaginó que las candidaturas independientes estuvieran tan asediadas, que para muchos se convertirían en actitudes de choteo. La verdad es que bastantes registraron su intención, cansados de los partidos y de políticos que, como siempre, sólo han exhibido ineptitud y avidez enfermiza por el dinero.

Parece que quienes militan en la cada vez más inmunda partidocracia no tienen capacidad para darse cuenta del inmenso repudio en su contra. O será que lo advierten, pero prefieren aferrarse al dinero hasta lo último, en espera de que lo que les reparten para campañas y para otros gastos, quede para compartirlo entre los que se mantengan activos.

La multitud de aspirantes es reflejo de la aversión a un sistema político que ya no opera por extremadamente corrupto. Porque cansó la costumbre de los políticos, de hacerse multimillonarios mientras el pueblo permanece paupérrimo ante una deslumbrante riqueza mal habida. Porque irritó la actitud pasiva de quienes procuran justicia, porque perro no come perro.

Ochenta y seis se registraron para buscar la Presidencia como candidatos sin partido. 240 para diputados federales y 38 para senadores, parte importante de la ciudadanía que expresa ese cansancio representado por 90 por ciento de habitantes de este país, que ya no quiere saber nada de los partidos.

Pero quienes diseñaron esta oportunidad que no lo es, no olvidaron poner trabas descomunales que los aspirantes tienen que salvar, lo que hace casi imposible llegar al final, principalmente a quienes desean convertirse en presidente de este país.

Primero, deben reunir 866 mil firmas para obtener el pase a la candidatura, con un diseño tortuoso, mediante el uso del teléfono celular en el cual se insertará la fotografía de la credencial del INE y que como siempre que se usan los modernos sistemas computarizados, no estará exento de ser manipulado. Ojalá haya respeto a la operación.

Luego, mientras que los partidos recibirán miles de millones de pesos que les permitirán realizar costosas campañas e invertir en la compra de votos y en regalos como despensas, tinacos, artículos de construcción y otros, los independientes no recibirán un peso, pero les permitieron reunir hasta 33 millones como tope, para realizar su esfuerzo, lo cual los coloca en una competencia absolutamente desventajosa.

Lo anterior, para mencionar sólo algunas barreras. Finalmente, el pueblo tendrá la última palabra.