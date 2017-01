¿Quién va a pagar la gasolina?

La gasolina no subirá de precio, solo que van a pagarla quienes la utilicen y no todos los mexicanos. Me llena de ternura como se suman como coro celestial los políticos demandando que baje el costo o incluso quienes piden que no se afecte la economía de los mexicanos.



El precio de la gasolina no va a subir, solo que dejaremos de subsidiar a uno de los grandes males de nuestra economía nacional, el gran monopolio de los combustibles. La gasolina va a costar lo mismo, solo que la diferencia es que la dejará de subsidiar el Gobierno con el dinero de todos.



Tiene razón Hacienda cuando dice que era eso o más deuda o más impuestos. Mantener el monopolio de Pemex era sin duda lucrativo para unos cuantos. Eliminarlo es para quienes se beneficiaban, un gran error, los obliga a competir. A partir de ahora la gasolina costará lo que vale. Hay mucho por mejorar sin duda, es cierto, pero no estoy dispuesto a seguir financiando un monopolio. Tampoco quiero que sigan amasándose fortunas a la sombra a costa de todos.



A quienes creen que antes era más barato el combustible revisen los miles de millones de pesos que costaba ese subsidio a Pemex con nuestros impuestos. A los que dicen que era más barato analicen los costos de operación de Pemex y quiénes se benefician de este modelo subsidiado.



Pemex siempre ha sido un monopolio costoso, se nos dijo hasta el hartazgo que era de los mexicanos. Yo nunca he sido invitado a las reuniones de accionistas y mucho menos recibí las utilidades que desperdiciaron cuando el petróleo costaba más de cien dólares por barril. Pemex era de unos cuantos que se lo repartieron cuando había utilidades y quieren ahora que todos los mexicanos cubramos sus gastos.



No me gusta la idea de que cueste más, pero tampoco de pagarlo todo junto a la hora de pagar impuestos. Espero con ansia que lleguen otras gasolinas para no volver a cargar combustible de Pemex. Espero con esto no volver a dar un centavo a este monopolio que tanto ha empobrecido a mi país.



La gasolina no va a subir, la van a pagar los usuarios y no sólo los contribuyentes cautivos. La van a pagar los que no pagan impuestos, la van a pagar los que hoy la reciben más barata. Estimado lector si usted paga impuestos, ya pagaba la gasolina, solo que no lo sabía.