Dietas y salud

Los alimentos naturales o ecológicos están de moda y con mayor énfasis los orgánicos, ¿pero qué tan saludables son? Los seres vivos desarrollamos mecanismos de defensa para evitar convertirnos en la comida de otros, como sucede en las plantas que cuentan con sabores amargos y sustancias tóxicas.

A las consecuencias de enfermarse o incluso morir al ingerir estos alimentos, se enfrentaron los seres humanos antes de descubrir que mediante el procesamiento de los alimentos,entre ellos la temperatura se lograndestruir muchas toxinas. Otro factor que influyó en nuestra actual alimentación es la adaptación delcuerpo a la disposición de alimentos que la naturaleza puso a nuestro alcance, con una ventaja adicional sobre nuestra condición de mamíferos ya que podemos alimentarnos de las más diversas fuentes cosa que no hace una vaca que come básicamente hierbas, una ballena que come plancton, o un león que devora animales vivos o muertos. Sin embargo el hecho de que seamos omnívoros no significa que podamos ingerir indiscriminadamente cualquier alimento sin considerar las condiciones que lo hacen potencialmente peligroso.

Como sucede con las populares papas, que no las consumimos crudas porque tienen un tóxico llamado solanina que es altamente nocivo destruyéndose con el calor, los cereales como el trigo o centeno que son difíciles de digerir si están crudos, o las navideñas bellotas que evitaban nuestros antepasados del paleolítico por ser muy tóxicas ya que cuentan con taninos que actualmente se eliminan por diversos procedimientos y las hace aptas para consumo humano.

Otro elemento que es importante para nuestra dieta son las vitaminas, muchas de ellas presentes en las frutas y en la diversidad de alimentos que podemos consumir pero que también se le han adjudicado falsas interpretaciones como sucedió con la vitamina B1 que ocasionaba en las gallinas una variante de la temida enfermedad del beriberi porque al arroz que consumían se le quitaba la cascarilla hecho que sustentó el Higienista holandés ChristiaanEijkman por este descubrimiento gano el premio Nobel sin presentarse a recibirlo porque había interpretado mal el origen de la enfermedad ya que la producía un hongo cuando se almacenaba el arroz . Considerando que podemos comer casi de todo,hagámoslo con medida y conocimiento de las propiedades de los alimentos.