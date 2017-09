No es lo mismo un frente que una coalición

Las figuras de frente y coalición son jurídicamente muy diferentes, aunque políticamente pueden encontrarse muy vinculadas.

De acuerdo al artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, el frente es una unión de partidos políticos que pretenden alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole NO electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

Por otro lado, la coalición es la unión de partidos políticos que tiene por objeto postular los mismos candidatos en un proceso electoral, es decir, su índole es totalmente electoral.

Incluso dentro de la gama de coaliciones existen las totales, las parciales y las flexibles; siendo totales las que postulan a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral; parciales las que postulan al menos un 50% de candidatos en común; y flexibles las que presentan al menos a un 25% de candidatos comunes.

Lo anterior significa que el frente no tiene fines electorales, mientras que la coalición existe para postular candidatos en común, por lo que podría darse el caso de un frente que no se constituya en coalición, o bien de una coalición que no se constituya en frente, lo cual implica que dichas figuras son independientes una de otra, por lo menos desde el ámbito jurídico.

Ahora bien, el Frente Ciudadano por México conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no obliga a conformar una coalición electoral; y por otro lado, el PRI y el PVEM o el PT y MORENA, no necesariamente deben formar un frente si es que desean participar en coalición.

Sin embargo, desde una lectura política, el frente se presenta como una antesala para una muy probable coalición de partidos políticos, o por lo menos es lo que nos deja ver el recién conformado Frente Ciudadano por México.

Al firmar el convenio del Frente Ciudadano por México, los líderes de los partidos políticos acordaron que el Titular de la Secretaría de Gobernación, tendrá las funciones de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República.

Lo cual significa, que si el candidato a la Presidencia de la República es emanado del PAN y logra el triunfo, el Secretario de Gobernación tendría que ser emanado del PRD o de Movimiento Ciudadano; o bien si el candidato es emanado del PRD, en caso de resultar electo, el Secretario de Gobernación sería emanado del PAN o de Movimiento Ciudadano.

Naturalmente, se observa que el Frente Ciudadano por México será, en su momento, la Coalición Ciudadana por México (o el nombre que se les ocurra), sin embargo, es importante insistir en que no sería obligatoria dicha coalición.

Lo interesante del Frente Ciudadano por México, es el movimiento político que realizaron los tres líderes de los partidos políticos para mandar un mensaje a la ciudadanía, utilizando las figuras que se encuentran en la propia norma.

Aunque en su momento tendrán que decidir si conforman una coalición total, parcial o flexible.