Calendario electoral 2017

Las fiestas de fin de año y el periodo vacacional nos dan una impresión de calma, se percibe poco movimiento en el ámbito político electoral. Sin embargo, esta situación durará únicamente dos semanas, ya que a partir del primer día de enero de 2017 se dará el banderazo de salida para los múltiples procesos electorales en México y el mundo.

En Latinoamérica, así como el año pasado acaparó la atención Colombia (a pesar de no tener elección presidencial), en esta ocasión llamará la atención Ecuador, país que ha sido gobernado por Rafael Correa desde el año 2007.

Interesa Ecuador porque a partir de las enmiendas constitucionales aprobadas en 2015, se estableció la posibilidad de la reelección indefinida de los representantes populares, sin embargo, en una disposición transitoria, se determinó que aplicaría a partir de mayo de 2017; cerrando con ello la posibilidad para Rafael Correa de contender en las elecciones de febrero.

Es decir, similar a lo ocurrido en Bolivia este año, donde el plebiscito no favoreció a Evo Morales, en Ecuador no podrá haber reelección del actual presidente. No obstante la inminente salida de Correa, su movimiento político denominado EAlianza PaísA será representado por Lenin Moreno, quién contenderá con el empresario Guillermo Lasso.

En Ecuador existe la figura de la segunda vuelta, es decir, si uno de los candidatos no obtiene el 50 por ciento de los votos, o el 40 por ciento y una diferencia del 10 por ciento frente al segundo lugar, tendremos dos elecciones: una en febrero y otra en abril.

Durante el mismo mes de abril de 2017, pero a finales, tendremos la elección presidencial en Francia, la cual ya inició desde noviembre, mes en el que se celebraron las elecciones internas de los partidos políticos para determinar a sus candidatos. Llamó la atención el partido conservador, en el que Francois Fillon venció a Alain Juppé.

Al igual que en Ecuador, en Francia también existe la figura de la segunda vuelta, más aún, Francia es la cuna del llamado ballotageb, el cual se encuentra tan arraigado que incluso en las elecciones primarias de los partidos políticos encontramos segundas vueltas electorales.

Entre agosto y octubre de 2017, Alemania elegirá a los miembros de su Parlamento, el cual se denomina ,BundestagB. Actualmente, la canciller federal de Alemania es Angela Merkel, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2005.

En noviembre de 2016, Merkel anunció su interés por postularse para un cuarto mandato; en caso de lograrlo, se mantendría en el poder hasta el año 2021, logrando con ello una permanencia en el poder de 16 años.

Regresando a nuestro continente, tendremos elecciones en Chile y en Honduras. En el país chileno, podría darse el regreso de Sebastián Piñera, quién ya fue presidente durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Resulta interesante la figura de la reelección no inmediata, es decir, en Chile un ex presidente puede volver a ser presidente, siempre y cuando deje transcurrir un periodo de cuatro años, situación que le aplicó a la actual mandataria Michelle Bachelet.

Las elecciones en el mundo durante 2017 nos proporcionarán materia prima de análisis, principalmente de aquellas figuras que se encuentran consolidadas en el mundo, como lo es la segunda vuelta en Francia y Ecuador, o la reelección inmediata en Alemania y la no inmediata existente en Chile.

Por último, no puedo dejar de mencionar en este calendario electoral a nuestro país, donde tendremos elecciones de tres gobernadores en el Estado de México, Coahuila y Zacatecas, además de elecciones en 271 Municipios y Congresos locales.

Nos espera un año que a pesar de no ser tan activo como lo fue 2016, tendrá procesos electorales interesantes para reflexionar; mientras tanto, les deseo felices fiestas y mis mejores deseos para el año 2017.