Un taco y un taco

Recientemente acudimos mi esposo y yo a comer con dos grades amigos. Llegaron con dos hijos de sus hijos, uno de ellos recién casado, acompañado de su esposa y del bebé de ambos. La joven pareja eligió sentarse en una esquina para poner la carriola entre ellos. El pequeño empezó a llorar, y el joven papá lo atendió de inmediato, lo tomó en sus brazos y lo fue a pasear un rato hasta que lo dejó tranquilo. La mamá del bebé comió mientras charlaba con nosotros.



El niño se volvió a inquietar y luego fue el turno de ella para darle un paseo. Lo alimentó y lo dejó un rato dormido. Ambos estuvieron al pendiente de su hijo en todo momento. El padre nos comentó que ahora se estila entrarle por igual al cuidado de los hijos. Que como ambos trabajan, es natural atender a los hijos y la casa.



Limpieza, necesidades, compra de la despensa, recibos de servicios. Lo que ahora llaman nuevas masculinidades. Los nuevos modelos de masculinidad están basados en una concepción igualitaria y no jerárquica. El término de masculinidad se refiere a un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas características masculinas en una sociedad y tiempo determinados. Sabemos que existen conductas generalizadas de la mayoría de los hombres, pero cada individuo adquiere sus propios comportamientos, de manera que nos obliga a no hablar de masculinidad, si no de masculinidades.



La tendencia de nuevas masculinidades se apoya en cuatro conductas principales: 1) Restricción emocional, no hablar acerca de los propios sentimientos, especialmente con otros hombres. 2) Obsesión por los logros y el éxito se basa en el mito del ganador. Debe estar en permanente estado de alerta y competencia; ejercer un autocontrol represivo que regule sentimientos y emociones. 3) Ser fuerte como un roble: parecer una roca que no deje mostrar sus sentimientos. 4) Ser atrevido: ser agresivo y osado, tomar riesgos y vivir al límite. Ser pareja literalmente es lo del día. En resumen, como le dijo el joven padre a su esposa, mientras comían: un taco y un taco.





biznagaas@hotmail.com