¿Te sumas al reto?

Empecé a preguntarle a algunos amigos que cuántos libros leerían en este año. Me contestaron un número determinado. Luego uno de ellos me mandó un reto de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC.) Se trata de una propuesta de leer un libro por mes. Proponen una temática o característica para cada uno de los doce libros que cada quien elegirá.



Por ejemplo, un libro recomendado por un amigo, es la propuesta de febrero; para el mes de mayo, recomiendan un texto cuyo título tenga un número; para septiembre, sugieren una obra ambientada en otro país, y para diciembre, un clásico de la literatura que no hayas leído. Me pareció muy interesante, y ágil, así que empecé a compartir-retar a mis amigas y amigos.



Entre ellos, lo mandé al grupo de WhatsApp del Voluntariado de la UAdeC. Lo integramos treinta y seis personas que radican en su mayoría en Saltillo. Todas de diferentes oficios y profesiones. Lancé el reto con entusiasmo y éste se acrecentó conformé se iban sumando. Aceptamos más de la mitad, cada una con diferente número de lectura y con apego al reto o de forma libre.



Les insistí mucho en que no importaba si solo decidían leer un solo, o superar el número sugerido, apegarse o no a los temas propuesto, sino cumplir con nuestra palabra. En el grupo se enriqueció la idea de hacer una sinopsis de nuestras lecturas, recomendar obras, intercambiar libros o descubrir qué temas se traslapan. Me encantó el ejercicio y el resultado.



Empezamos a descubrir que a Claudia Sánchez, a Gaby Villa y a Elsa Herrera les gustan las novelas históricas; A Marce Guerrero le agrada la ficción histórica y a Mirta Gutiérrez le atraen las memorias. Descubrimos algunos contenidos y nos dimos cuenta que María Paula Hernández, hija de Gaby, quien tiene nueve años está leyendo el mismo libro que recién terminé. Se llama “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” editado por Planeta, por cierto, ampliamente recomendado.

Gracias a la UAdeC, por esta gran idea y permitirnos enriquecer el diálogo en nuestro grupo a través de las lecturas. Y tú, ¿te sumas al reto?







