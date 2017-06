Por siempre, Fuentes

Leer de nuevo Aura de Carlos Fuentes me resultó una gratísima sorpresa. Desde que tomé el libro me jaló de tajo y me atrapó, al conducirme en esa casa sombría de la señora Consuelo. Los pensamientos de Felipe Montero fueron míos, vi los ojos verdes de Aura, percibí el aroma de viejo, me persiguieron las miradas diminutas de las ratas en el rincón de la recámara de la señora Consuelo.

Me encantó descubrir cómo cincuenta páginas pueden guardar una obra tan soberbia y genial. La trama es sobre Felipe Montero, quien lee en el periódico un anuncio en el que buscan a un historiador joven y ofrecen tres mil pesos, al día siguiente prometen cuatro mil. El anuncio era a su medida. Se presenta y se queda a vivir con Consuelo y su sobrina Aura, era requisito del empleo. Debe escribir las memorias de su esposo, antes de la muerte de Consuelo, quien tiene más de cien años. La historia es en Ciudad de México, en los sesenta. El misterio envuelve la obra, ya que al parecer Aura y Consuelo son la misma. Aura encarna la juventud de Consuelo. Felipe sueña con Aura a su lado y descubre que no es la joven, sino la anciana.

El ambiente está definido de manera excelente, las descripciones son tan vivas que me sentí realmente entre las páginas del libro. Los pocos escenarios logran instalarse en nuestra mente para no salir de ella. La insalubridad de la recámara, los santos negros, un jardín no se puede apreciar nada por tanta oscuridad, la casa en general sombría, los olores a viejo, el comedor, un asistente que no se ve nunca, los muros cubiertos de madera oscura.

En cuanto a los simbolismos que logré detectar, el primero que llamó mi atención fue la casa vieja, representando la vejez de la propia Consuelo, la antigüedad de su vida y el dominar a su sobrina en un intento de robarle su juventud. La presencia de la coneja simboliza la cercanía con las brujas y la hechicería. El color verde los ojos y de la ropa de Aura es la esperanza de Aura para ser fértil. Representa la naturaleza, las plantas y los brebajes que usaba para poder concebir un hijo.







