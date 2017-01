Cinco pasos

Uno de enero. Día justo para “el borrón y cuenta nueva.” Para enlistar nuestros propósitos para los próximos doce años, para olvidarnos de heridas y fracasos; para ensalzar sonrisas y los momentos de gloria, y quizá, guardar un piropo de algún amigo. Hoy siento mis latidos de acuerdo a mi estado de ánimo, que suele ser eufórico, feliz de rozar otro año, de otear un poco de felicidad.

Uno de enero, ¿serás igual o más fugaz que todos los anteriores? ¿Treparás por algún balcón? ¿Sentirás vergüenza de tu propio futuro? ¿Qué alimento prepararás para las futuras generaciones? Tengo más preguntas que respuestas. Muchas relacionadas con el ser, con seres de luz, con incertidumbres y acciones de hombres y mujeres comunes, de esos de los que no salen en la prensa, que entretejen su vida y buscan cada día un mejor entorno para su comunidad.

Quizá este año pasemos de la queja a la acción; del propósito a los hechos; de la palabra hablada a la escrita. Quizá sea un buen momento para empezar a cambiar nuestras rutinas; para labrarnos mejores oportunidades laborales y profesionales, pero principalmente, personales.

Transcribiré un mensaje que recibí por WhatsApp, sobre cinco frases del líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama. 1. Cuando hablas solo repites lo que ya sabes; pero cuando escuchas, quizá aprendas algo nuevo. 2. Dejar ir a personas que solo llegan para compartir problemas, historias desastrosas, miedo y juicios de los demás. Si alguien busca un cubo de basura, procura que no sea tu mente. 3. Nuestro principal propósito en la vida es ayudar a otros, pero si no puedes ayudarle, al menos no le hagas daño. 4. Ten en cuenta que los grandes logros requieren grandes riesgos. 5. Si la mente está ocupada en pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo se enferme.

Sencillos pero profundos consejos del gurú del lamaísmo. Si los pusiéramos en práctica, seguro tendíamos una mejor sociedad, alejada de las quejas de los gobernantes, nos convertiríamos en una sociedad propositiva, enfocada en sacar lo mejor de nosotros mismos. Feliz 2017.







