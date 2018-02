Jesús (Chuy) Salas Cortés es defensor aguerrido de su natal Saltillo y de la gastronomía. Gracias a su tenacidad y compromiso, ha logrado derribar espacios para compartir ambas pasiones. Está convencido que la riqueza gastronómica de su tierra es extensa. Siente necesidad de preservarla y difundirla y lo hace.



Cuando me contó del presente proyecto me emocioné junto con él, me contagié de su entusiasmo y quería tener en mis manos a su nuevo bebé de papel. Es un excelente ejercicio que nos permite conocer los elementos gastronómicos más representativos de nuestra capital.



Chuy hace una defensa a nuestra tierra, misma que hemos abanderado en muchas ocasiones. Se refiere al mezquite y al nopal, alas flores de palma, a las biznagas y por supuesto, a nuestros queridoscabuches, todos maravillosos productos que nuestra tierra nos ofrece de manera espléndida, en un acto de filantropía pura.



Con su gran corazón el autor logró entrevistar a nueve importantes restauranteros de Saltillo. Disfrutamos con su obra de una deliciosa trenza entre la historia, familiay gastronomía. Nos comparte cómo estos elementos dieron identidad a la capital, que fue la aportación de los tlaxcaltecas, y cómo se generaron los asentamientos de san Esteban de la Nueva Tlaxcala y de la Villa de Santiago.



Historias de trabajo y de disciplina, de constancia y de amor forman parte de este compendio que le compartieron a Jesús para que llegara a nosotros. Seguramente no lo fue para él. Por ello, agradezco este esfuerzo, porque el ejercicio de saltar de la historia oral a la escrita nos permite conocer el pasado que dio origen a nuestro presente. Sabemos que las palabras son veloces, pero Jesús se encargó de custodiarlas entre estas páginas.



Ahora Saltillo de mis sabores es parte de nuestra historia, y correrán sus letras a cualquier estado y continente. Un placer haber prologado y presentado esta obra. (Fragmento del texto leído en la presentación de la obra, el jueves uno de febrero, en la Sala de Grupos y Talleres de la UAdeC Unidad Saltillo.)







biznagaas@hotmail.com