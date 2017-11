He dicho incontables veces que las mujeres coahuilenses se parten el lomo para sacar lo mejor de sí mismas, para sobresalir y apoyar a su familia. Tengo cientos de ejemplos, pero hoy me referiré a dos grupos en particular, de Saltillo y de Viesca. Las primeras, son seis mujeres universitarias que se han destacado en diversos ámbitos. Las del pueblo mágico, son mujeres integrantes de las Cocineras Tradicionales de Viesca.

El pasado 14 de noviembre se realizó la entrega de la presea Mujer Universitaria 2017 en la bellísima Infoteca del Campus de Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Convocadas por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), para reconocer su trayectoria y aportaciones a la comunidad universitaria y a su entorno, ganaron seis exitosas mujeres.

Felicidades a Juana María Martínez Cárdenas, por su logro académico; Yolanda Garza García, por su contribución científica; Claudia Berrueto Ramírez por expresión artística; María Elena Ramos se destacó por su compromiso social; Martha Estela Sandoval en el ámbito deportivo y Anna Illiná, por emprendimiento.

A la vez, en el vecino Pueblo Mágico, celebraron su Segundo Encuentro de Cocineras Tradicionales de Viesca. El sábado 18 y domingo 19 del presente, brindaron sus mejores recetas. Además, exhibieron fotografías del Viesca antiguo, desfilaron en trajes típicos, ofrecieron paseos en burros, representaron un par de leyendas del pueblo y realizaron bailables.

Gran esfuerzo de estas mujeres que iniciaron hace un par de años con un taller de fortalecimiento que ofrecimos el chef Willie González y una servidora, con apoyo de la Secretaría del Trabajo y de la presidencia de Viesca. Su crecimiento ha sido exponencial, han abierto camino con sus propios méritos, con la convicción de que sus manos crean magia cada vez que se acercan a los fogones. Gracias a la UAdeC por reconocer a estas seis mujeres universitarias; Gracias al Gobierno del Estado, por apoyar a las Cocineras Tradicionales de Viesca. Felicidades a todas y cada una de ellas.





