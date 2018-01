Ejercicio solidario

Me atrae el trabajo en conjunto y solidario. He participado en algunas actividades, y recientemente me invitaron a una que me gustó muchísimo. Fue una brigada de limpieza coordinada por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la presidencia del Pueblo Mágico de Viesca. La cita fue en la carretera a Viesca, en la cercanía a la antigua fábrica de sal.



Recibimos el predio en estado deplorable, con grandes y extendidos hacinamientos de basura. Acudieron los “Lobos al rescate” de Saltillo, así como directivos de escuelas y facultades de San Pedro y Torreón. Recibimos instrucciones para trabajar en equipo y de forma coordinada. Nos prestaron guantes y nos dieron enormes bolsas de basuras.



Sandra López y yo trabajamos en conjunto.

Anduvimos entre los matorrales, pepenando la basura que colgaba de las gobernadoras y demás cactáceas. Descolgamos de sus ramas, bolsas de plástico, cartones y botellas. Desenterramos vidrios, papeles entre la tierra y hasta mezcla, que también fueron a votar. Llevamos a las bolsas de basura cubiertos desechables, platos y vasos, ropa, latas y botellas. Me pregunté durante cuánto tiempo convirtieron ese espacio en basurero, cómo se fue haciendo habitual tirar basura en ese sitio que veían y por el que pasaban a diario.



Fue una experiencia de lo más satisfactoria, sumamente amena. Todos trabajábamos a brazo partido. Sin prisa y sin pausa, fuimos llenando las enormes bolsas negras, formadas en la orilla del camino a lo que fuese Sulvisa. Llenamos una traila y tres camionetas repletas ropa, zapatos, televisiones viejas, material quirúrgico y demás desechos.



La Universidad demostró que la suma de voluntades y la solidaridad se pueden combinar para lograr un bien común, en este caso, para una pequeña comunidad. Felicidades a la UAdeC por la iniciativa del pasado sábado 20 de enero en Viesca. El Pueblo Mágico está complacido y feliz por tal ejercicio fraternal. Como afirmó Lucio Apuleyo, el escritor romano más importante del siglo II: “Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.”







