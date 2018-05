En mi relato anterior me referí al uso que los laguneros les han dado a los troncos de palma que murieron por el amarillamiento letal del cocotero. Enumeré algunas de las bellezas que convirtieron a estos difuntos troncos. Me sorprendió el impacto que tuvo entre algunas personas que me hicieron el favor de leerlo. Cabe decir que algunos son dignos de contar, así que comparto fragmentos.

El maestro José Luis Carrillo, reconocido muralista, me escribió: “La cultura del desperdicio nos provee de cuantiosos materiales que nos invitan a ser transformados a través de la creatividad de nuestro espíritu, con ello el ser humano crece, se expande y es feliz. El arte educa las emociones porque son su objeto, nosotros las contenemos. Pese a que en la mayoría de las comunidades se produce basura es raro que la reciclen y mucho más que la conviertan en arte, para esto se requiere reflexionar y tener una verdadera conciencia. Ahí están las tareas pendientes de todos. Gracias por provocarnos a la reflexión y poderla compartir.”

Mi amiga Lupita Vázquez, me mandó por WhatsApp lo siguiente: “En verdad hay tantas cosas que se pueden hacer con las palmas. Te envío la imagende una pulsera que elaboré con una rama de palma datilera. Las flores, que en realidad son la parte donde estaba el dátil, me inspiraron a hacerla.” Por su parte, Lety Rodarte, me envió este mensaje: “La creatividad no tiene límites. Podemos hacer casi de cualquier objeto un valor de uso inimaginable. Solo basta ver el ejercicio de los diferentes usos de un simple clip.”

A la vez, Lolis Zamora me compartió su idea:

“Qué gusto saber que existen personas preocupadas por reciclar y así contribuir a mejorar el medio ambiente. Vivimos una época en la que estamos bombardeados de información de cómo cuidar el medio ambiente, el reciclaje, etc. Pero basta darle una revisada a la basura que generamos para darnos cuenta de la poca conciencia ecológica que tenemos.

Agradezco en este espacio sus mensajes de conciencia y de aliento.











