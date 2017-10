Colores, aromas y sabores I

Disfruto inmensamente visitar la Ciudad de México. He estado incontables veces y siempre veo elementos nuevos. Estuve ahí el fin pasado en un viaje rápido, lleno de planes y emociones. Mi amiga Susy Cisneros y yo, tomamos el vuelo el pasado jueves 19 en Torreón y regresamos el sábado al mediodía. Planeamos con antelación nuestras agendas y personas que veríamos. Podría decirse por una parte, que fue una excursión gastronómica.

Mi amiga Tere León me invitó un postre en el restaurante de Casa Lamm. Elegí un flan de guayaba. Resultó ser una buena elección, pero no tal excelsa como la de ella. Por sugerencia del mesero, pidió un pan de elote. El resultado fue muy lejano al que tenía en mente, que preparan en el Ejido 8 de Enero, Coahuila. Era una obra de arte. Un trozo diminuto de pan de elote, acompañado con una cucharada de helado de mandarina, un cuadro pequeño de camote con piloncillo (como el que prepara mi mamá, pero sin hebras ni semillas) en otro extremo, una galleta de avena y frutos rojos. Para coronar el pan, una lámina de amaranto con miel. También algunos pétalos amarillos adornaban el exquisito postre. No solo no resistí a probar del plato de Tere, creo que me comí más de la mitad de esa delicia, con pétalos incluidos.

Fue un festín. Felicité al chef por preparar algo tan cercano al cielo.

Tere me acompañó a caminar dos cuadras, para mi siguiente cita en los Bisquets de Obregón. Ya me esperaba mi amiga Luisa Ortiz y mientras charlamos las tres, llegó nuestro amigo Jorge Arankowsky. Platicamos agustísimo, nos pusimos al corriente de nuestras vidas mientras Luisa y yo vimos cenar a Jorge, aunque usted no lo crea, solo tomamos agua de pepino con chía. Yo tenía una cita más, a la que ambos me llevaron, a pocas cuadras de ahí.

Vería a mi maestro Juan Antonio Rosado. Fuimos a unos famosos tacos en Coyoacán. Pedimos agua de piña, compartimos un chicharrón de queso. Él pidió un queso gratinado y yo, unos tacos al pastor. Reporte solo del jueves 19. Continuará la fiesta de colores, aromas y sabores el próximo domingo.







