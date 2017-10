Círculo virtuoso

Soy una mujer sumamente afortunada, aunque pocas veces me detengo a pensar y agradecer tantas bondades. Lo supe de repente, mientras bajaba el sábado del Cerro de las noas, a las 7:30 am. Descendía con mi esposo y el grupo “Caminantes del Cerro de las noas.” Iba custodiada por mis comadres María Esther González y Mirna Ramírez. Bromeábamos, mientras la inclinación de la carretera nos obligaba a caminar de prisa. En el descenso, sentí como un enorme remolino en los oídos, como si descubriera por vez primera el sonido del viento. En segundos, me cimbró y además me regaló un delicioso aroma a gobernadoras recién bañadas.

En ese instante pude apreciar de un jalón la maravilla que es poder escuchar y percibir un olor en particular, en un delicioso amasijo con el resto de los sentidos. Le comenté a mis comadres mi percepción y coincidieron en que como tenemos salud y fortaleza, llegamos a pensar que esto será eterno y lo tomamos como un “estado normal. Cerré los ojos para agudizar esa sensación, para guardarla en la memoria y en el alma.

Me remití a una experiencia recién vivida en el hospital universitario de Torreón. Acudimos a hacer unas entrevistas parte del equipo de trabajo del programa de radio Mujeres UAdeC, del IIDIMU (Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria de la UAdeC). Nos encontramos al director de la Facultad de Medicina, el doctor Salvador Chavarría y a su particular, el doctor Carlos Acevedo. Nos informaron sobre el trasplante coclear que están trabajando en la facultad y en el propio Hospital Universitario de la UAdeC.

Se trata de una cirugía para implantar un aparato interno para que niños con deficiencia auditiva puedan escuchar. En el convenio entre la UAdeC con los gobierno estatal y federal, los beneficiarios pueden recibir de manera totalmente gratuita este servicio de más de 300 mil pesos. Para beneplácito de los coahuilenses, la UAdeC es una de las pocas universidades del país que cuenta con este beneficio. Círculo virtuoso: los que escuchan, ayudan a que otros puedan escuchar.







