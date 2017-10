El Nobel de Literatura y los enredos macabros de la red

No opiné sobre el Nobel a Bob Dylan, pues me pareció intrascendente. Yo tengo mi opinión y puedo criticar o no a la Academia sueca por darle el galardón a un músico con alma de poeta, porque es una manera de premiar a la música o yo qué sé. Me quedé estupefacto, pero luego me dije: ¡Cuyons! Es un gran músico que vi en directo una vez en Córdoba y me encantó y fui seguidor de su música y compré muchos vinilos suyos en mi juventud. Y además, que el Nobel es algo privado y que se lo den a quien quieran, pues están en su derecho. Este año han premiado a un interesante autor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, que ya tuvimos oportunidad de leer gracias a las ediciones de Anagrama, que nos presentaron libros como Nocturnos, Cuando fuimos huérfanos, Los restos del día, Nunca me abandones, El gigante enterrado o Pálida luz de las colinas, entre otros. Y lo que me extraña es que no le haya llegado antes el codiciado galardón.

Con vergüenza pero sin reparo les voy a narrar lo que me pasó hace unos días. Alguien filtró en Facebook la falsa noticia de que le habían dado el Nobel a Pablo Coelho, un productor de best seller de esos que nos dan envidia secreta porque venden mucho y algunos de nosotros o la mayoría de los que publicamos libros no vendemos un pimiento. “Pues está bien para orgullo de sus millones de seguidores y para orgullo patrio de Pablo Coelho y de sus compatriotas brasileños, que estarán más contentos o casi lo mismo que cuando ganaba su selección mundiales de fútbol”. Tragándome sapos y serpientes escribí estas cosas que ahora publico, pues deseo resaltar el poder de la mentira de la redes en las que puede caer momentáneamente hasta un viejo periodista como yo, con más de treinta años de experiencia a mis espaldas. Continúo subrayando lo que escribí y que afortunadamente, cuando contrasté la información, nunca publique hasta ahora. “Viva pues el autor de El Alquimista y de tantas obras que ganaron millones de adeptos y se publicaron en muchos idiomas. Es una manera de decir que no sólo lo exquisito y minoritario tiene valor, sino que este lenguaje abierto y entendible para el vulgo puede tener igual o más valor que las literaturas minoritarias”. En fin, que perdonen los lectores, pero que conozcan la cocina de la escritura, pues no en balde me dedico a eso.

Lo del Nobel hay que tomárselo con Filosofía y no sufrir. La lista de finalistas o nominados de este año tenía hasta el nombre del español Javier Marías, además de otros escritores internacionales como Claudio Magris, Amos Oz o Adonis. A los que no han ganado, Coelho incluido, hay que recordarles que no tiene mucha importancia, aunque pica y duele no ganarlo. El consuelo es que hubo grandes escritores que jamás lo consiguieron, entre los que destacan Borges, Cortázar, Kafka, Joyce, Carlos Fuentes, Leon Tolstoi, Tolkien, Virginia Woolf o Italo Calvino, entre muchos otros. El Premio Nobel es una estupenda excusa para leer o releer a un interesante escritor como Kazuo Ishiguro. Si sirve para leer, bienvenido sea ese Premio Nobel.

