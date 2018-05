La ley electoral, lista de restricciones

Por demás interesante la conferencia de prensa ofrecida por los candidatos al Senado de la República por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela y César Camacho Quiroz, de la Coalición Todos por México, donde anunciaron un relanzamiento de su campaña a partir del día 24 de este mes, cuando arranquen las campañas para alcaldes y diputados locales, con los cuales irán juntos.

Señalaron los dos que para nada hay motivo para negar al presidente Enrique Peña Nieto, de quien César Camacho dijo ha sido el presidente más reformador en la historia del país, y la historia deberá darle el justo reconocimiento que merece.

A pregunta expresa sobre el papel excesivamente restrictivo que ejerce el Instituto Nacional Electoral en el actual proceso, el ex coordinador de la diputación federal priista comentó que la Legislación electoral ha evolucionado para convertirse en una legislación restrictiva; es decir en una lista de prohibiciones, lo cual paradójicamente atenta contra el ejercicio de la libertad y la construcción un sistema mucho más democrático, pero el partido (PRI), que presume de su condición de apego a la legalidad, va a seguir ajustado a las normas, todas.

Hago votos, agregó, secundando a Alejandra del Moral en este tema, "para que con el mismo celo con que nos suelen revisar, revisen a todos, porque tal parece en algunos sectores, que el nombre del juego es pónganle zancadillas al PRI , por lo que este instituto político "va a cuidar, como lo ha hecho siempre, su actuación legal."

Destacó que el PRI nacional es el partido menos multado de todos los partidos políticos, lo que acredita que no es un discurso; "somos un partido cuidadoso, y sometido a la ley" asentó.

En el Recinto de la Revolución" del edificio del Comité Directivo estatal priista, resaltó que "ahora, lo que tenemos que hacer, es evitar que haya abusos de autoridades electorales, que en ejercicio de facultad reglamentaria – no son leyes, sino reglamentos que expide el consejo general- puedan atentar contra los derechos no sólo de los partidos, de los candidatos, sino a la larga, de los ciudadanos."

Hay una situación, no obstante que se comenta, dijo Camacho, no ha generado ninguna consecuencia; Andrés manuel tiene 18 años en campaña, de los cuales, 15 sin tener cargo público, y se ha "agandallado" las posiciones de un partido del que no sólo es candidato y presidente: es el dueño, entonces la aparición periódica de Andrés Manuel en la propaganda de su partido, tiene consecuencias, y Ricardo (Anaya), "no hace mal los quesos", como presidente del partido (Acción Nacional) con las malas artes, que son públicas, atropellando a sus correligionarios, tomó ventaja de una posición que el INE había dado a los partidos, entonces, cada quien con sus matices, pero son una versión contemporánea de Luis XIV, el Rey Sol, "el partido soy yo" en ambos casos, peor Andrés Manuel, concluyó...

El próximo jueves es cuando darán inicio en el Estado de México las campañas para presidentes municipales y diputados locales, y seguramente se verá mucho más movimiento en las calles... Algunos presidentes municipales que aspiran a reelegirse, sometiéndose al juicio de la sociedad, podrían perder, no obstante, se la van a jugar...

En Huixquilucan, el cabido autorizó la licencia temporal para ausentarse del cargo como presidente municipal al panista Enrique Vargas del Villar. En su lugar se designó a María Teresa Ramírez Trujillo como Alcaldesa por Ministerio de Ley, hasta el 4 de julio. Vargas del Villar buscará la reelección, confiado en que ha hecho un trabajo que la comunidad ha aprobado...a ver qué tal le va...

Nos leemos...