Vivienda digna para el Edomex

De acuerdo con datos revelados en el Décimo Encuentro de Vivienda efectuado hace unos días en la entidad, hay en suelo mexiquense un déficit de 850 mil viviendas, y para dar solución a ese problema, el gobernador Alfredo del Mazo firmó un acuerdo en el que los constructores y las autoridades mexiquenses sumarán esfuerzos para abatir ese déficit.

"Firmamos el compromiso con el desarrollo de una vivienda digna moderna y de calidad, que fortalezca el bienestar de las familias mexiquenses", dijo el gobernador, quien ilustró la importancia de esta actividad, al explicar que la industria de la vivienda es uno de los motores económicos del país; en conjunto el sector tiene un valor que supera los 450 mil millones de pesos y genera el 7% del producto interno bruto a nivel nacional; crece a un ritmo del 4.5% anual; es el mayor generador de empleo a nivel nacional con 3 millones de empleos directos y dos millones de empleos indirectos; la CANADEVI (Cámara Nacional de la Vivienda) es una organización seria, profesional y experimentada, que durante 16 años ha construido más de 7 millones de viviendas con sus 34 delegaciones y más de 1000 desarrolladores asociados. La cámara construye más de medio millón de viviendas anuales lo que representa el 80% de la oferta habitacional del país.

Ojalá que sus palabras hayan quedado bien claras para los desarrolladores, porque no se puede llamar una vivienda "digna" a una construcción de cincuenta o sesenta metros, por muy escalable que sea, y que lo único que va a causar en sus moradores es estrés, y lo peor, para pagarlas adquieren una deuda de 25 o hasta treinta años...

Cada sexenio deja su marca en los desarrollos que autoriza, seguro el actual gobierno se caracterizará por autorizar conjuntos modernos, seguros, con todos los servicios, y dignos, como los merecen los mexiquenseses.

También deberá cuidarse que estén bien ubicados y que tengan las vías de acceso y salida necesarias, porque hay algunos de donde es toda una hazaña salir, y por otra parte, que no atenten contra el medio ambiente, porque tenemos datos de una autorización entregada al vapor, para un desarrollo en plena zona boscosa de Jilotzingo, Estado de México, de más de 230 hectáreas, entregada a sólo un mes de que concluyera el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, gestionada por el ex secretario de Desarrollo Urbano, Alfredo Torres Martínez, con el visto bueno del ex secretario de Medio Ambiente, Raúl Vargas Herrera, a quienes no importó que estuviera comprometida la devastación de un gran bosque, tupido de arbolado, en su mayoría encinos...

Ya sabemos que no va a ganar, pero de que llama la atención, es un hecho, el candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco", recién rehabilitado por el TRIFE, ayer estuvo en Toluca para hacer un recorrido por las calles del centro, saludando gente a su paso, y logró causar cierto revuelo...anduvo "portaleando" escoltado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México...

