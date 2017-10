El porvenir: Lecciones de vida para una maestra

En la descripción del día a día de una docente de filosofía de una preparatoria francesa El porvenir (L’avenir) de Mia Hansen- Løve tematiza preguntas y conflictos entre la vida profesional y familiar, la realización intelectual y emocional, el pensamiento social e individual, los roles femeninos y la necesidad de autonomía de la protagonista. Parecen muchos temas pero la elegancia con la que se narran los sucesos y enfocan los conflictos de Natalie – magistralmente interpretada por Isabelle Huppert – nos hace olvidar que estamos frente a una historia construida. Es un relato fílmico que no sólo cuenta una historia sino revela las tensiones y contradicciones entre la dimensión racional y las necesidades emocionales y afectivas del ser humano. Natalie vive con la certeza y la seguridad que le proporciona la filosofía y una vida familiar estable aunque pregona a sus alumnos que “la verdad fija y duradera no existe”.

Desde las primeras escenas del filme es obvio que para Natalie su rol de maestra de filosofía es primordial. Muchas de sus reacciones y argumentos se basan en su encargo como académica y educadora. La mujer se describe con: “Tengo una vida intelectual muy plena y eso me hace feliz”. Sus palabras muestran una convicción y lema de vida en la que se ha instalado para siempre. Tiene intereses sociales pero se ha distanciado del interés por la política. “No estoy aquí para hacer política sino para enseñar a los alumnos”, argumenta. La lucha por los cambios sociales son “cosa del pasado”: “¿Revolución? Sólo quiero llevar a los jóvenes a pensar por ellos mismos”, comenta a un egresado que abandonó su carrera académica para realizarse a través de una vida que se nutre de la naturaleza.

El filme observa a Natalie en una época en la que su mundo y tranquilidad personal y familiar se tambalean. La relación de Natalie con su madre, una mujer excéntrica y berrinchuda, se vuelve cada vez más difícil, los hijos que se acercan a la edad adulta, se están distanciando y el esposo no sólo se ha alejado sino que planea rehacer su futuro separado de ellos. La racha de pérdidas - que incluye la de su madre - le quitan el piso firme y la enfrentan con la soledad. También la distancian de su seguridad interna y profesional ya que la filosofía con la que pretende convencer - y educar - a sus alumnos no le proporciona elementos para superar las necesidades emocionales y afectivas que la martirizan. Título y desenlace del filme indican, sin embargo, que Natalie encontrará al “final del túnel” una libertad y autonomía que no conocía. “La libertad total”, le llama con una sonrisa que va de la sorpresa a la duda.

Con su quinto filme Mia Hansen- Løve, hija de una profesora de filosofía y con maestría en la misma disciplina, abona a los temas y el carácter autobiográfico de sus anteriores filmes. También Todo está perdonado (2007) y El padre de mis hijos (2009) narran dramas familiares e historias de pérdidas mientras que Amor de juventud (20011) y Edén (2014) observan procesos de maduración de jóvenes. El porvenir es más radical en mostrar las contradicciones – e incluso ambigüedades – de sus personajes. La precisión argumentativa de los diálogos y las referencias literarias profundizan otro tema importante en la obra fílmica de la realizadora: Los profundos abismos de comunicación que se abren repentinamente entre los humanos. Hanson – Løve no los muestra dramatizados a través de gritos o agresiones físicas sino con reacciones retenidas como la de Natalie que le dice a su pareja infiel: “Y yo creía que me amabas para siempre”. La herencia de lo mejor del cine francés también está en la precisión con la que la cámara muestra el creciente distanciamiento de Natalie. La figura de la mujer se desplaza del centro hacia la orilla y el fondo de la imagen mientras que los paisajes y montes ganan el espacio y la atención del ojo del espectador. Un entorno en el que el humano y sus convicciones filosóficas pierden el dominio pero ganan la libertad. ¿Una lección para una maestra francesa o una lección de vida para el espectador.

