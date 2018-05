Lección de inclusión de Chile

La película Una mujer fantástica del chileno Sebastián Lelio llegó al cine mundial para quedarse. No por la importancia de las distinciones que ha recibido sino como referente de un cine latinoamericano valiente, arriesgado y de gran calidad narrativa y estética. Los reconocimientos internacionales han sido abundantes y merecidos tanto a través de la amplia difusión, el número de espectadores, los elogios de la crítica y los premios que ha ganado, entre otros el Goya a mejor película iberoamericana y mejor dirección, el Oscar a mejor película en lengua no inglesa, la Diosa de Platino a Mejor película iberoamericana, mejor dirección e interpretación femenina.

Como todo filme sobresaliente Una mujer fantástica puede verse varias veces y gana profundidad con cada visionado. Mi primera reacción fue de enorme sorpresa ya que narra una historia de amor y pérdida aparentemente sencilla que, sin embargo, lleva una carga emocional y social tan fuerte que llega a denuncia y crítica social. La experiencia que cuenta el filme es dolorosa para la protagonista pero también para los espectadores que se identifican con ella y reconocen, pieza por pieza, el tamaño de la injusticia y violencia que las instituciones, la familia y la sociedad ejercen sobre la mujer por ser transexual. El amor que une a Orlando, un textilero de edad madura, con la joven Marina, una mesera y aprendiz de cantante, se muestra en las primeras escenas del filme. Cuando el hombre muere de manera repentina Marina se convierte en el centro de sospechas, agresiones y una investigación policiaca que le impiden poder afrontar su proceso de duelo.

Mi primera impresión fue potente, sin embargo, no fue hasta el segundo y tercer visionado cuando descubrí las facetas y el trabajo fino que caracterizan tanto la narrativa como la estética del filme y lo vuelven sobresaliente. Reconocí que el significado de Una mujer fantástica no sólo resulta de la descripción y crítica que construye la anécdota sino en escenas, detalles y elementos narrativos y estéticos que involucran emocionalmente al espectador y lo obligan a experimentar un proceso de reflexión y aprendizaje. La mayoría de los elementos significativos se tejen alrededor de la protagonista cuyo dolor y desconcierto leemos en las miradas, escuchamos en la respiración y descubrimos en reflejos en vidrios y espejos que ella misma parece detectar con sorpresa. Los sentimientos de coraje, desconcierto, soledad, tristeza, depresión, duda, introspección y reacomodo de la mujer afloran por un lado de la interpretación magistral de la actriz chilena Daniela Vega. Sin embargo, no es sólo es la actuación la que le da cuerpo, emoción y vida al personaje y permite reconocer el infierno interno por el que pasa. La puesta en cámara y la dirección de Sebastián Lelio llevan al espectador a reconocer las múltiples facetas, así como la profunda soledad, las dudas y el proceso de autoanálisis y sanación de la protagonista. “¿Quién eres? No se quién eres”, le grita de manera agresiva el hijo de Orlando cuando llega a reclamar la posesión del apartamento. No está solo en dudar de la identidad de Marina, ya que el filme la muestra desde ángulos cambiantes: Se arregla con esmero frente al espejo para, a la salida del departamento, aventar un golpe a un costal de box o criticar durante un manicure la fealdad de sus manos. La reacción - ¿y búsqueda? - de la atormentada Marina se traduce en rápidas caminatas por las calles de Santiago dónde se tiene que enfrentar a un viento huracanado. En otras escenas igual de impresionantes vemos a Marina desnuda sobre la cama o dando rienda suelta a su coraje al treparse sobre el techo del coche de la familia de Orlando para exigir que le regresen su perro.

Las cataratas de Iguazú y una misteriosa llave son claves para el suspenso y la emoción con la que el espectador sigue la trama y recorre un importante proceso de aprendizaje de inclusión y tolerancia.

