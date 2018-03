"El hilo fantasma" cargado de veneno

Los primeros minutos de El hilo fantasma (Phantom Thread) me recordaron una clase de historia de la secundaria en la que el maestro describió a detalle cómo se llevaba a cabo el ritual de vestir a los reyes de Francia antes de la revolución. Con extremo cuidado y elegancia también Reynolds Woodcock (Daniel Day –Lewis) del filme de Paul Thomas Anderson, se afeita, peina, viste y calza para empezar el día. Reynolds no es ningún rey ni dandy de los años veinte sino un exitoso diseñador de alta moda londinense en los años cincuenta que crea modelos exclusivos para princesas, aristócratas y damas de la alta sociedad. Paul Thomas Anderson comenta que la creación del personaje y el ámbito de alta moda están inspirados en el modista español Cristóbal Balenciaga. Sin embargo, tanto el entorno como la historia son creados por Anderson como guionista y director que atrapa al espectador como observador de la vida, profesión y los rituales obsesivos del artista de la moda. Una moda que, al igual que la de Balenciaga, ha creado objetos de arte que se exponen en galerías y museos de todo el mundo.

Aunque en la casa y el atelier todo gira alrededor del artista Reynolds, el filme establece como punto de vista la versión de Alma (Vicky Krieps), una joven de campo, que comparte con el espectador cómo conoció al modista, lo siguió a Londres para vivir a su lado. La mujer habla de entrega y amor al hombre y artista que la convirtió en su inspiración, modelo y acompañante, a pesar del maltrato y los arrebatos de crueldad. “Él me dio todo”, comenta con ternura. El espectador se encargará de observar y reflexionar acerca de los motivos de Alma para aguantar las humillaciones y crecer como mujer, pareja y colaboradora de una obra que considera valiosa. La base del relato que Anderson teje alrededor de los dos personajes se centra en el proceso de crecimiento de Alma quien lleva al espectador a reflexionar sobre temas de pareja, relaciones de poder, dependencias amo y sirviente y estructuras patriarcales arraigas en la sociedad.

La estructura patriarcal del núcleo familiar y negocio de Woodcock salta a la vista por el pequeño ejército de mujeres que los rodean, cuidan y trabajan para él. El recuerdo de su madre y la dependencia de su hermana - con tintes incestuosos - han formado su carácter ególatra; las costureras forman un ejército de sirvientas y la agraciada Alma le sirve de maniquí, admiradora y cómplice. ¿Una joven más entre sus admiradoras? No. Alma es inteligente, tiene los pies en la tierra y no sólo sabe defenderse sino imponerse y dominar.

La película vive y atrapa por los cambios de tono y las percepciones y emociones que despierta en el espectador. La exquisitez de los interiores con sus muebles, porcelanas y cubiertos, las telas y encajes con su suavidad y brillo, los hilos y agujas que penetran la tela provocan sensaciones táctiles, visuales y sonoras. Los cuerpos de porte elegante y los extravagantes vestidos respiran grandeza. Interesante es observar cómo la cinta de medir sobre la piel desnuda no es erotizada. La atracción erótica se da a la hora de comer, a través de largas miradas y ligeras sonrisas de complicidad. La banda sonora es cómplice en despertar sensaciones: Los ruidos del cuchillo que unta el pan tostado con mantequilla y el sonido del masticar son sonidos que irritan tanto a Reynolds como el oído del espectador. “No soporto confrontaciones en el desayuno”, grita el modisto mientras que el espectador está consiente de que tales confrontaciones forman parte de la vida social, familiar y en pareja.

La construcción de tensión y confrontación entre polos simétricos es parte del estilo narrativo de Anderson, tanto en largometrajes como Magnolia, Boogie Nights, There will be Blood y Punch Drunk Love como en sus cortometrajes. El hilo fantasma es uno de sus filmes más lineales en tiempo y espacio. ¿Qué y cómo será el hilo fantasma que une a Alma y Reynolds? El desenlace nos deja con el enigma. Una manera inteligente y madura de terminar una película.

