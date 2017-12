"Una bella luz" interior desde Francia

Qué título irónico para un filme que empieza y termina con escenas llenas de incertidumbre - e incluso fracaso - acerca del amor y las relaciones de pareja! La crítica europea insiste en clasificar Una bella luz interior (Un beau soleil intérieur), el más reciente filme de la francesa Claire Denis como comedia dramática. De acuerdo, el personaje de Isabelle, una pintora parisina de entre cuarenta y cincuenta años, se caracteriza por mostrar las debilidades humanas que la comedia suele acentuar y utilizar para apelar a la emoción y complicidad del público. Sin embargo, el filme cala más hondo ya que desnuda la total confusión de la protagonista frente a la complejidad – y contradicción - de sus sensaciones, emociones y sentimientos. Su necesidad afectiva y sexual no sólo crece con cada relación fracasada sino que la hace dudar de su capacidad de razonar y llevar una vida plena y realizada.

El filme es, sin duda, el resultado de la reflexión y el trabajo creativo de tres mujeres: La realizadora Claire Denis, su coguionista Christine Angot y la actriz Juliette Binoche quien interpreta al personaje de la artista plástica. Denis y Angot crearon un guión que se centra por completo en las necesidades de la protagonista, sin construir – ni perder tiempo – en describir su pasado, ni los roles de artista, madre, mujer divorciada, amiga etc. Ya que los demás personajes aluden a su pintura el espectador espera ver cómo y lo que pinta. En vano ya que sólo la vemos trazar líneas en un inmenso lienzo extendido en el piso. Tampoco la observamos como madre ya que su hija pasa unas vacaciones con su ex esposo. Juliette Binoche en el papel de Isabelle, es todo presencia y, sin duda, la tercera cómplice en esta historia femenina. Sin su vigorosa y matizada interpretación el personaje quedaría burdo y sería fácilmente objeto de risa por parte de los espectadores.

Definir la necesidad de Isabelle como “búsqueda del verdadero amor”, como dicen algunas reseñas, me parece ridículo. Obvio que la mujer busca realizarse a través de la comunicación, el afecto y encuentro erótico con un hombre. Desde la primera escena el filme muestra que sus intentos están destinados al fracaso. El banquero con el que sostiene una relación es un patán, concentrado en la competencia y el juego de poder. Interesante resulta que a un reclamo de Isabelle de no haberle llamado por teléfono, él responda con: “Ah, entonces lo que tenemos es la dictadura del proletariado”. El segundo hombre con el que Isabelle se relaciona es el polo opuesto, un actor sensible y tierno que, sin embargo, teme involucrarse y perder el control. De relación en relación, Isabelle experimenta la lucha por el poder, la diferencia de clase, el machismo, racismo y también sus propias debilidades como el ser presa fácil de la manipulación y el miedo a no cumplir con los roles femeninos. El vidente que le aconseja finalmente buscar su “bello sol interior” es interpretado por la enorme figura del cine francés Gérard Depardieu cuyo discurso satiriza la costumbre de parejas centroeuropeas de sobre verbalizar los sentimientos y conflictos.

De manera divertida el filme también desnuda elementos culturales que caracterizan rituales de comunicación y convivencia de la cultura – y el cine - francés. Las cenas y “copas” en restaurantes y bares, las interminables conversaciones de sobremesa, las competencias verbales, las excursiones al campo con todo y expresiones de gozo por la naturaleza sanadora, el flirteo y, en especial, la tematización de la corporeidad y el erotismo. La realizadora Claire Denis quien presentó su primer filme Chocolat en 1988, ha tratado a lo largo de su carrera personajes y temas muy diversos. El encuentro entre personajes y continentes, por ejemplo África y Europa, es uno de sus temas centrales. Una bella luz interior parece abonar al tema si consideramos a los géneros femenino y masculino o los integrantes de un pareja, como continentes. Según la película no son continentes o polos opuestos sino universos en una relación cambiante y dolorosa de atracción y rechazo. Una relación llena de incertidumbre.

