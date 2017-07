Dramas cotidianos en "Tras la tormenta"

En los primeros minutos la película Tras la tormenta del realizador japonés Kore–eda enfoca escenas diarias de varios personajes que intervendrán en la historia. Mientras más avanza la trama observamos, sin embargo, que todos giran alrededor de Ryoto, un japonés de casi un metro noventa de estatura (Hiroshi Abe), simpático, torpe y hundido en una profunda crisis existencial. El premio para su primera novela con el título La silla vacía fue hace quince años y lo que le pasó desde entonces fue el fracaso de su matrimonio, la separación de su hijo, una crisis creativa y severos problemas económicos ya que el hombre suele perder lo que gana en apuestas y loterías. Cuando empieza el filme su padre acaba de morir, su madre asume sola el proceso de duelo, su ex esposa le sigue reclamando dinero y su hijo lo trata con reserva ya que sólo conviven una vez al mes. Solo y cargado de sentimientos de frustración y culpa, Ryoto va por la vida diaria rompiendo cosas, perdiendo apuestas, tratando de conquistar el afecto de su hijo y su ex esposa.

Trabajar como detective privado le permite a Ryoto espiar a parejas infieles y, de paso, a su ex esposa quien estrena novio. A través de su actividad también puede aumentar sus ingresos con pequeñas extorsiones a clientes, asistir a casinos y carreras de bicicletas. El guionista y director Kore–eda aprovecha el entorno familiar y los encargos del detective para mostrarnos un sector social de Japón que vive en barrios y multifamiliares deteriorados. Las minúsculas viviendas llenas de muebles y objetos, apenas dejan espacio para tender el futon en el que duermen. La escasez de recursos salta a la vista y provoca que el dinero, la competencia y el sueño del éxito material sean los temas básicos de las conversaciones tanto en el ámbito familiar como en el laboral.

El deterioro del entorno y la estrechez de los interiores son captados con una cámara que observa con detalle los gestos y miradas de los personajes y los mínimos detalles de la vida diaria. Sin embargo, no falta ni la emoción ni el humor; pero se trata de una emoción retenida y un humor tan fino que apenas se asoma unos segundos para volverse a esconder. Cuando Yoshiko, (Kirin Kiki), la madre de Ryoto, se declara “liberada” de su esposo que murió, el hijo le recuerda que fueron 40 años de matrimonio. “Justamente por eso”, le contesta la madre con una sonrisa sabia.

Una banda sonora sumamente discreta acompaña las tribulaciones de Ryoto y demás personajes con una tonadita silbada o tocada con piano. Ni siquiera el ciclón número 24 que obliga a los personajes a quedarse a dormir en casa de Yoshika, aumenta el dramatismo del filme. La cercanía y la noche provocan que se ventilen algunos temas que todos tienen atorados. ¿Por qué fracasó el matrimonio de Ryoto? ¿Por qué ya no puede escribir? “No está hecho para el matrimonio”, opina su ex esposa. A Hirokazu Kore–eda no le interesa el melodrama. No hurga en temas como la muerte, la crisis de la pareja y familia. Le basta un giro argumental para observar los “pequeños” dramas cotidianos. Los capta con intensidades y estéticas adecuadas al entorno de sus personajes. Sus tres últimas películas De tal padre, tal hijo (2013), Nuestra pequeña hermana (2015) y Tras la tormenta (2016) muestran distintas facetas de la sociedad japonesa dividida en clases sociales, géneros y maneras de asumir o enfrentarse a la competencia inhumana.

