Aronofsky y su "¡Madre!"

Fue interesante observar cómo creció la curiosidad por ver Mother! (¡Madre!), el más reciente filme del director estadounidense Darren Aronofsky. La polémica que despertó en el Festival de Venecia, el título Madre! - con signo de exclamación – y la actuación de Javier Bardem y Jennifer Lawrence en los papeles protagónicos, bastaron para crear suspenso.

Mother! empieza como un filme de horror acerca de una casa embrujada en la que la joven Mother (así aparece en los créditos) se dedica a las actividades del hogar, restaura las descarapeladas paredes de la vieja casa de campo y se preocupa por Él (Him), un escritor de edad madura que atraviesa un serio problema de creatividad. La situación de la pareja y el género nos recuerdan la película El resplandor de Kubrick ya que la crisis del escritor se empieza a materializar en extraños crujidos y heridas sangrantes de la casa que Mother percibe con creciente inquietud. El escritor, por su lado, parece revivir la fama del pasado a través de visitas que irrumpen en la tranquilidad de la casa y la vida a dos. Primero llega Man, un hombre enfermo, después su esposa Woman y más tarde sus dos hijos que llenan la casa con discordia. A partir de ese momento el pacífico hogar se empieza a llenar de visitas cada vez más estridentes y violentas lo que complace a Him pero saca de quicio a Mother. La escalada de sucesos provocados por los intrusos no tiene límite y la violencia destructiva involucra a la pareja: Mother pierde su tranquilidad y razón de vivir mientras que Him vuelve a encontrar su creatividad literaria e importancia social.

¿Y el espectador? Después de haberse instalado en un filme de horror con una joven sensible, una casa embrujada y un esposo escurridizo empieza a ser arrastrado por el creciente ritmo de las acciones que remiten por un lado al encierro de El ángel exterminador de Luis Buñuel y por el otro a la presencia de fuerzas malévolas como las de El bebé de Rosmary de Roman Polanski. Muros, puertas, ventanas, pasillos y cuartos del hogar que Mother reconstruyó para su amado, son invadidos por actos y ritos de destrucción y caos. Mother le llama “el apocalipsis” y el espectador reconoce cada vez más referencias a pasajes y personajes del viejo testamento. También recuerda el filme Noah (Noé) de 2014 en el que Aronofsky muestra a un personaje que justifica el diluvio con las palabras: “El hombre ha corrompido el mundo. Tiene que ser destruido”.

La situación de base, los personajes, sucesos e incluso la narrativa y estética de Mother! están cargados de simbolismo, mitos y alegorías. Aparte de las referencias a la biblia también aparece el tema de género. Como protectora y musa Mother construye un nido para dos y da vida a un nuevo ser humano mientras que Him es el ser social creativo que necesita el amor de la mujer como motor inspirador.

¿Le suena sobrecargado de significado? Lo es. No sólo por la historia, los personajes y sucesos, sino por la estética que se centra en las percepciones de Mother y juega con las del espectador. ¿Qué hay detrás de la forma? Un relato que refuerza los clisés y roles de género convencionales o la voz de un director que formula una crítica del machismo y la pasividad femenina. Ciertas citas y toques de humor me dicen que Aronofsky quiere provocar al espectador con un baño de emociones y violencia desconcertante. El director ha jugado con nuestro desconcierto en sus anteriores filmes. También en Requiem por un sueño, El luchador y El cisne negro nos obligó a buscar nuestra propia interpretación frente al relato fílmico. ¡Madre! es más radical. Sin embargo, no veo porqué nos debería molestar la violencia simbólica de un filme fantástico. Por ejemplo la escena de un corazón de cristal que llena a un hombre de energía creativa. En Guadalajara vivimos el caso de las cenizas de Luis Barragán que se convirtieron en diamante para un anillo que se expone en galerías. Nos molestó el hecho pero no el pensamiento mágico detrás del acto simbólico.

annemariemeier@hotmail.com