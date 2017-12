2017 en el cine

Formular, como cada fin de año, el balance de las películas que me impactaron es un ejercicio que me obliga a hacer un alto en el camino. Ya que me es imposible elaborar una lista de “lo mejor” del año, me limitaré a comentar los filmes que han enriquecido mi visión del mundo, me han hecho sonreír, admirar y reflexionar y me han enseñado, una vez más, que el arte no sólo emociona y enriquece sino piensa y hace pensar.

Al revisar mis columnas del 2017 me doy cuenta que vi muchos filmes que aportan a la reflexión social y el estado de las cosas en las sociedades occidentales. Yo, Daniel Blake del británico Ken Loach muestra el desamparo de un hombre mayor al que el Estado le niega el derecho al trabajo al mismo tiempo que tampoco le otorga una pensión alimenticia. Me parece un filme emparentado con el documental mexicano Aquí sigo de Lorenzo Hagerman. No sólo porque los dos filmes tratan de personajes de edad madura sino porque la reflexión a la que lleva al espectador gira alrededor de la legítima exigencia de seguir teniendo derecho a la autorrealización y metas a futuro a pesar de ser catalogado como sector no productivo por pertenecer a “la tercera edad”. También Luz de Luna (Moonlight) de Barry Jenkins y No soy tu negro (I am Not Your Negro) de Raoul Peck son películas que claman – hasta gritan – por los derechos de sectores ciudadanos marginados. La película - ensayo de Peck se centra en la vida y los escritos del escritor y activista James Baldwin (1924 – 1987), para mostrar que “la historia no es el pasado sino el presente” y que “la historia de la población de color es la historia de los Estados Unidos”. Por cierto, fue una gran sorpresa que Moonlight se llevara el Globo de oro y el premio Oscar a mejor película ya que se distingue de las convenciones narrativas por su tema, estructura y estética.

También El otro lado de la esperanza del finlandés Aki Kaurismäki fue una lección social para el espectador. Ubicado en la ciudad portuaria de Helsinki entrelaza la historia de un joven refugiado sirio con la de un hombre finlandés para mostrar una sociedad polarizada e instituciones sobrecargadas por la migración y xenofobia.

Los estragos que la violencia y la “guerra contra el narco” dejan en los individuos y la sociedad son tema de tres documentales mexicanos que llegaron a la cartelera comercial. Tempestad de Tatiana Huezo, La libertad del diablo de Everardo González y El hombre que vio demasiado de Trisha Ziff. Los tres filmes muestran la violencia a través de perspectivas y estéticas diferentes: Tempestad da voz a dos mujeres cuyos testimonios se escuchan mientras la cámara registra la carretera, campos y pueblos de un viaje por México. La libertad del diablo entrelaza confesiones y relatos de víctimas y victimarios que narran terribles crónicas de violencia escondidos detrás de máscaras que, como vendas, protegen el rostro de personas quemadas. El documental El hombre que vio demasiado se centra en el fotógrafo de nota roja Enrique Metinides cuyos relatos, fotos, colección de recortes de periódicos y recuerdos captan el dolor de un hombre, una sociedad y un país en garras de hechos violentos.

Varias películas del 2017 fueron especialmente estimulantes para los cinéfilos ya que tematizan el poder del arte y la ficción. Paterson de Jim Jarmusch lo hace a través de la poesía, Frantz de François Ozon a través del poder sanador de la narración y Las cartas de Van Gogh mediante la puesta en cámara y escena de una historia de animación que reconstruye la estética – y el dolor - del pintor holandés. Por la perfecta integración de forma y fondo - es decir tema, técnica y estética - también destacaron Dunquerke de Christopher Nolan, Blade Runner 2049 de Denis Villenueve y Silencio de Martin Scorsese. No cabe duda, un buen número de películas del 2017 ya forman parte de nuestras experiencias significativas.

