Cuántas veces habré visto la película Blade Runner de Ridley Scott desde que se estrenó en 1982? No sólo es una de mis relatos de Ciencia Ficción preferidos sino que me sirve de modelo para mis cursos de narrativa cinematográfica, estética visual, desarrollo de personajes, diseño sonoro (me encanta Vangelis) y guión, sobre todo porque el mismo Scott intervino la versión de estreno con pequeños cambios que pusieron acentos o cambiaron elementos significativos. ¿Como sería una nueva versión del Blade Runner original dirigida por un director franco canadiense nacido en 1967?

Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve calma nuestra curiosidad desde los primeros minutos a través de la banda sonora que “abre el espacio” y el prólogo que, al igual que en el filme de Scott, obliga al espectador a leer en la pantalla cuál es el contexto y la situación básica de la que parte el filme. Esos pocos minutos de lectura bastan para tranquilizar las expectativas y despertar la curiosidad narrativa del público. Queda claro que no verá un espectáculo de acción y ni de guerra, ni persecuciones en el espacio, sino la historia de un policía - Blade Runner – del futuro que tiene el encargo de detectar y “retirar” a los agresivos y anticuados replicantes del pasado que, de esclavos de los humanos, se convirtieron en enemigos peligrosos que atentan contra el orden. Los pocos humanos que conviven con androides de última generación – como K, el Blade Runner y protagonista del filme – son sobrevivientes de un “gran apagón” que dejó el planeta sin vegetación ni animales, en manos de un consorcio que crea “vida artificial” y domina tanto las urbes sobrepobladas como los desiertos e inmensos basureros.

El filme sigue la historia del Blade Runner K (Ryan Gosling) quien recibe el encargo de “retirar” a un replicante rebelde y descubre, paso por paso, el secreto de un milagro de la vida, su propio pasado – real e implantado – y el escondite de Rick Decker (Harrison Ford), el Blade Runner del filme de Ridley Scott. Las dos películas están basadas en la novela ¿Sueñan los androides con borregos eléctricos? de Philip K. Dick publicada en 1968.

Aunque nos remite constantemente y de manera placentera al Blade Runner de 1982, el filme de Villeneuve – del que admiramos el año pasado la ciencia ficción La llegada – se centra durante largas secuencias de una estética impresionante, en temas como la destrucción del planeta, el dominio de las urbes por la publicidad, la agresividad del poder de un consorcio, la sexualidad en tiempos de inteligencia artificial y, de manera especialmente importante, la necesidad de los recuerdos del pasado para la construcción de identidad humana y un proyecto a futuro.

Blade Runner 2049 es un filme para espectadores pacientes y reflexivos. Lejos de las acostumbradas trampas de aceleración y espectáculo visual, el filme atrapa por una trama que obligan a pensar y seguir con atención los distintos temas que aborda. Quizás sean demasiados temas e hilos narrativos. Sin embargo, el poder unificador de la estética visual y sonora, el homenaje al Blade Runner original y la distopía que, según el filme, está a la vuelta de la esquina, lo convierten en una experiencia emocional y narrativa extraordinaria.

