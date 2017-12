Esta película ya la vi. Es un juego llamado “tírale al negro” y se trata de hacerle la vida imposible al que se mueva. En unos días más comenzará a trabajar una nueva administración en el municipio de Torreón y los dardos están preparados. La historia se repite, con la novedad de que los francotiradores solo tendrán unos cuantos meses para disparar sobre la alcaldía.



No se podrá tomar prisioneros porque la lucha por el poder no tiene misericordia.



No se trata de un filme de Francia Copppola, es la vida real en un municipio que a pesar de su juventud, tiene una gran actividad cultural y donde, como pocos sitios en México, la llamada sociedad civil tiene una gran la participación oficial y marginal en cartelera; donde los espacios alternativos abren y cierran cada mes y donde , a pesar de la poca actividad académica formal, la educación artística genera egresados que luego destacan a nivel nacional e internacional. Sin embargo, todo eso no puede existir al costado de la política nacional. Esto último no se puede negar, los pleitos entre partidos y grupos políticos se dan por hechos, se pelea todos los días por espacios, titulares en los medios, imagen personal y en una administración que solo tendrá unos cuantos meses para convencer al electorado de continuar en la Presidencia Municipal, los golpes desde afuera, y desde adentro, serán noticia de todos los días



De hecho, aún antes de que los nuevos empleados ocupen sus puestos, ya están preparadas las carpetas para denunciar hechos y supuestos.



Los que llegarán quieren, y lo han dicho en público, quedarse; los que no pudieron llegar recargan baterías para regresar y los que supusieron que estarían despachando en enero, ya dijeron que buscarán ganar el espacio en las boletas electorales porque no están de acuerdo en que continúen sus compañeros de partido. Mi deseo en esta Navidad es uno muy sencillo, que la cultura pueda darse al margen de las luchas internas y externas en los grupos políticos en el municipio. Se que no es posible. Entonces pediré que haya tolerancia y que se den todas las luchas por el poder con la civilidad suficiente para que la cultura tenga los municipal, estatal y federal que se puedan gestionar por la ciudadanía y las autoridades; algo que también es muy difícil en un año electoral donde los grupos se darán hasta con la cubeta. ¿Qué deseo será entonces posible? Que esta Región siga siendo ejemplo de participación ciudadana en el ámbito cultural y artístico. Y que las empresas de todo tamaño tomen conciencia de que la cultura es una responsabilidad social pendiente en muchos casos.







