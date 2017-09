Feliz Cumpleaños Alianza Francesa

La Alianza Francesa de Torreón ha acompañado a la ciudad en 70 de sus 107 años de existencia, su vida ha estado ligada a la historia misma de la región. Platiqué con Maxime Portal, el profesor me dijo que la institución debe retomar su papel protagónico en la promoción de la cultura en la Comarca, un rol tan importante para ellos como la enseñanza del idioma francés y enumeró las actividades programadas para la celebración del cumpleaños.

Conozco la trayectoria de la institución desde hace 40 años y he visto la forma en que ha sido referente cultural en La Laguna, ha tenido sus altas y bajas pero siempre ha estado presente como lugar de cultura desde su cine club en el teatro Mayrán de los años 70, hasta los conciertos de música francesa en el Teatro Isauro Martínez en esta década y he sido testigo de la cercanía de la Alianza con otras organizaciones culturales y educativas en la celebración conjunta de actividades. También he asistido a diversas actividades en su sede de la avenida Matamoros, donde la Galería de Arte ha servido lo mismo para proyecciones de películas galas, que como galería de arte y como espacio para conmemorar a agrupaciones como la Compañía de Danza Contemporánea “Mezquite”.

Ahora, con la llegada de Portal a la dirección institucional, la Alianza trabajará para recuperar un sitio que siempre ha sido importante y ya se conmemoró la Toma de la Bastilla de 1879, se inauguró la exposición de la alumna del Centro de Artes Visuales, María Esther Aguirre y programó la Mesa Redonda sobre Política Cultural en La Laguna con la participación de promotores y periodistas culturales, además de una exposición individual de Alonso de Alba Bessonier, hijo de una de las primeras directoras de la institución, integrante del Comité Directivo de la Alianza Francesa y uno de los artistas plástico con mayor trayectoria en la región.

Y en el mismo mes de octubre se celebrará un concierto con un trío de músicos franceses, será en el patio del segundo edificio de la Alianza Francesa y formará parte de esta nueva etapa de la escuela de francés, mantiene abiertas sus puertas a las expresiones artísticas y culturales en la Comarca Lagunera, sin distingos y con la intención de sumar y fortalecer redes culturales en la región. Maxime Portal me dijo que todas las actividades de la institución son apolíticas y sin tono religioso, incluyentes y con el objetivo de ser parte de su comunidad. De esta forma celebra su cumpleaños la Alianza Francesa, con el ánimo de seguir siendo parte activa de la Comarca y con un intenso trabajo de difusión cultural, como un foro de encuentro para el intercambio de ideas y de expresiones diversas.







