A dos meses de la elección

A la única que no conozco es a Margarita, al resto ya. En los últimos dos meses he tenido la oportunidad de entrevistar (aunque muy brevemente y con algunos desfases en los tiempos ) a José Antonio Meade.

A Anaya lo conocí en la campaña del ahora Gobernador de Durango, José Rosas Asipuro, he tenido la oportunidad de platicar en tres ocasiones con Andrés Manuel (a lo largo de más de una década) y a Jaime Rodríguez Calderón lo vi aquí en Torreón en el marco de una reunión del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y algunos gobernadores del noreste de México.

Meade llegó muy demorado a la cita, el vuelo de la Ciudad de México a Saltillo se retrasó y su equipo decidió “moverlo” por Monterrey para que pudiera atender la agenda en la capital.

Meade es un hombre parsimonioso, pero ese día la presión post debate perfumaba el foro que montamos para desarrollar la charla. El domingo previo, Meade ya no era el mismo, sacó las garras contra el puntero (él y todos), pero el ejercicio le sirvió para “despertar” y ubicarlo en el terreno de “los de abajo” en las encuestas de popularidad.

Habló de su única carta fuerte, la que nos ha restregado hasta la saciedad, su honorabilidad casi inmaculada, no me queda claro si eso le bastará para “montarse” en la puja. Los otros dos (Ricardo y Andrés Manuel) tienen ya algunos señalamientos que ponen en entredicho el origen de sus patrimonios, el lavado de dinero del representante del PAN a través de naves industriales y negocios millonarios y los tres departamentos que Andrés Manuel regaló a Meade si comprobaba que efectivamente le pertenecían.

Creo que era el momento adecuado para que Meade se desmarcara de la figura de Enrique Peña Nieto, que a últimas fechas ha caído estrepitosamente en materia de percepción social, era momento para que Meade públicamente hiciera un sutil pronunciamiento sobre su opinión en torno a la actual figura presidencial, porque lo asisten varias lógicas: La primera y más importante es que fue Secretario transexenal en diferentes dependencias, es decir, Presidentes de las dos fuerzas políticas que han gobernado este país, le otorgaron confianza para integrar sus gabinetes, además lo respalda el hecho de que su candidatura no se la debe a ningún partido, Meade asegura en cualquier foro que no es un militante, sino un ciudadano que fue invitado por el Revolucionario Institucional, esa debe ser una ventaja que debe utilizar para desmarcarse de personajes tristemente célebres, como Borge, los Duarte y Yarrington, aunque dicho sea de paso hay que reconocer que el candidato hizo referencia a los “pícaros” ex gobernadores.

Esto apenas empieza y evidentemente la trama central se va a generar en el terreno nacional, el PRI tendrá una importante representación en el legislativo y en las alcaldías no habrá ningún aspaviento, bueno eso lo podemos adelantar a dos meses de la elección.m











