Lo de hoy es el reciclaje

Los partidos políticos comenzaron a “mover piezas” en el “tablero electoral” en el arranque de un proceso electoral que se antoja, de entrada, judicializado.



En Coahuila y en Durango, los líderes partidistas analizaron bien el entorno y (ahora más que nunca) tuvieron que jugar con todas las estrategias para poder estar en “la jugada”. El PRI y el PAN (las dos fracciones más importantes, al menos en esta parte del país) saben que deben mutar las condiciones con las que venían operando en los últimos años, el clientelismo político ya no funciona, el reciclaje es lo de hoy. Fórmulas probadas que garanticen votos, pero eso en cierto modo es engaño.



Coincido con Luis Enrique Benítez, el Presidente del PRI en Durango en que es legal y totalmente procedente el hecho de que Leticia Herrera, la ahora Alcaldesa con licencia, se ausente de su encargo para ir en busca de una diputación federal, el objetivo es ganar la elección y regresar a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, para que Anavel Fernández (suplente) se desempeñe como legisladora y todo parece que así ocurrirá (al menos en este caso en particular), porque Herrera Ale es una “carta garantía” para el partido en la región, una “máquina de hacer votos” como le llaman, hay un PAN totalmente desdibujado en La Laguna de Durango, nadie lo ha alimentado, salvo Augusto Ávalos (ahora mismo Diputado local), Julio Castañeda o Jorge Calero, no encuentro otras caras visibles que pudieran hacer ni “aire” siquiera a la arrasadora Leticia Herrera. Eso no quiere decir que nos olvidemos que el electorado estaría votando (en el último de los casos) por Leticia Herrera y no por Anavel, lo que podría traducirse como una falta hacia la ciudadanía.



Rocío Rebollo tiene una dinámica parecida, si bien, la ex Presidenta Municipal tiene una buena imagen con los laguneros y es que recientemente “brincó” de San Lázaro como diputada federal para buscar una Senaduría. Rocío Rebollo también es garantía, al menos en La Laguna. Ella no tiene el panorama tan sencillo, porque se estaría enfrentando a otro que tiene acreditado el tema de la popularidad, se trata del “indomable” Alcalde de Durango capital, José Ramón Enríquez, quien pedirá licencia en el mes de mayo, dejaría a un suplente para integrar la boleta electoral a mediados de 2018, insisto, se trata de artilugios que se inventan los partidos para estar vigentes en un ánimo ciudadano cada vez más “caldeado”, en la atroz opinión pública que no perdona.



Benítez Ojeda, el líder del PRI en Durango está seguro de que no le da gusto a nadie (hablando de los institutos políticos), que si pone a competir a políticos de antaño (para garantizar sufragios) está mal: ¡Siempre son los mismos! y si postulan jóvenes, ¿Y esos quiénes son? Entonces el problema no es de personajes, sino de credibilidad en la partidocracia mexicana.







