El dengue: Entre “tiliches” y burocracia

Las Jurisdicciones Sanitarias de la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) se encuentran inmersas en un serio problema de credibilidad.

El dengue es una enfermedad que ha rebasado a las instituciones de gobierno encargadas de la salud, pero también nos rebasó a nosotros como ciudadanos.

Diariamente recibimos (en la redacción de Milenio - Multimedios) cientos de denuncias de personas que aseguran estar enfermas, problemas severos de encharcamientos (a propósito de las recientes lluvias), fugas de aguas negras y la presencia copiosa de “moyotes” (como les conocemos en la región).

El doctor César del Bosque confirmó que el Sector Salud tiene registrados 38 casos positivos de pacientes con dengue y 500 sospechosos, por supuesto que esos registros resultan irrisorios en contraste con la inquietud ciudadana manifiesta en los medios de comunicación.

Le pregunté a Del Bosque Garza en entrevista: ¿Por qué es tan complicado reconocer que existe un grave problema de salud pública en el tema del dengue? El hombre, con un “colmillo” tres veces retorcido (lo dicen sus décadas al frente de cargos públicos orientados a la salud), confió: “Para mí no resultaría complicado reconocer el problema si los análisis de laboratorio lo respaldaran”, claro, César del Bosque debe tener datos reales, de laboratorios y hospitales reales confirmando un hecho y no de personas que “sienten” estar infectadas por dengue. Ahí valido totalmente su visión:

Es un funcionario que no puede prestarse a la especulación, que debe tener registros certeros para poder desarrollar acciones de remediación, sin embargo y sin temor a equivocarme, hay cientos (si no es que miles) de personas infectadas, en una severa situación de riesgo y no lo saben, simplemente porque hay quienes no cuentan con los recursos para hacerse análisis en un laboratorio particular, por el contrario deben sacar cita en las clínicas del Sector Salud y hacer “cola”, a ver cuándo les toca, los médicos de la Comarca Lagunera no están capacitados para diagnosticar la enfermedad, la sintomatología está siendo confundida por cuadros virales y los tratamientos son inadecuados y tardíos. La premisa es: Si el paciente llega al consultorio médico con dolor de cabeza en la frente (o detrás de los ojos), fiebre y dolor de huesos, lo primero que debe pensar el doctor es en dengue y a partir de eso descartarlo.

La ciudadanía pide fumigación en sus colonias, pero los especialistas coinciden en que esta práctica no aniquila al Aedes Aegypti, solamente lo “tumba”, se recupera y vuelve a levantarse, lo verdaderamente efectivo es el abate ya que su componente químico hace “explotar” el cerebro del mosquito.

Nosotros jugamos, definitivamente, un papel trascendental en la problemática, seguimos acumulando “cacharros”, vasijas con agua limpia, seguimos reuniendo “tiliches” en las azoteas, seguimos siendo indiferentes con la hierba crecida y los charcos que perfectamente podemos cortar y barrer, todo se lo dejamos a la autoridad.

Estamos en medio de la incapacidad y burocracia de las autoridades y nuestra ignorancia e indiferencia como ciudadanía... Así las cosas.







