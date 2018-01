Mi cuestionario

Tenía tres semanas tratando de localizar a Primo Francisco García Cervantes, el nuevo director de la Policía de Torreón (sin éxito).



Quería ser el primero en entrevistar al hombre que se encargará de la seguridad durante la administración de Jorge Zermeño Infante y por fin mañana voy a platicar con él en la emisión matutina de Telediario Laguna.



A últimas fechas, la paz social se ha convertido en la carta de presentación de los gobernantes y no es para menos, el país está lo suficientemente lastimado como para prestarse a la improvisación.



Al parecer Primo Francisco García Cervantes no es un “cualquiera”, se trata de un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la Policía Federal, primero en Sonora y hasta el 2015 fue Inspector en Jefe de esa corporación perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad Pública.

Una de las principales interrogantes que “revoloteaban” sobre Zermeño (candidato) era si la ciudad estaba lista para que un miembro ajeno al Ejército estuviera al frente de la policía, Zermeño lo sostuvo siempre, y lo cumplió.

El viernes pasado, el alcalde Zermeño llamó para confirmarme que el jefe de la Policía de Torreón estaría en el Telediario del lunes en punto de las siete de la mañana. Me advirtió que García Cervantes no estaba acostumbrado a los encuentros con los medios de comunicación y me pidió que le diera a conocer los temas que ahí desarrollaríamos (seguramente para ponerlo a estudiar) y coincido con Jorge, la verdad (y a título personal) no me interesa que el encargado de la seguridad municipal sea un extraordinario publirrelacionista, me interesa que el hombre esté lo suficientemente preparado para enfrentar el embate de la delincuencia en nuestra comunidad, por tal motivo, le paso el guión de la conversación que mañana habremos de mantener con Primo Francisco:

¿Qué noticias le han llegado de la Comarca Lagunera desde los diversos encargos que ha tenido en su carrera?

Supongo que tuvo que haber realizado un trabajo de inducción a la dinámica de Torreón, a su juicio

¿Cuáles son los principales temas que deberá atender de manera puntual?



¿Está preparado el país para “soltarle la mano” al Ejército Mexicano y delegar las responsabilidades de la seguridad a civiles?



¿Cómo evaluaría el desempeño de su antecesor, el Teniente Adelaido Flores?



¿Ha encontrado anomalías al interior de la corporación?



En el “tapete” nacional, usted como policía de carrera ¿Considera aceptable o no la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior?

Esos seis cuestionamientos serían los principales ejes de la charla... Ahí tiene Primo, la idea es conocer un poco más al administrador de los esfuerzos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, me queda claro que de la puesta en marcha de las estrategias se encarga usted.

Próspero 2018 para todos.







