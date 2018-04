“No me ayudes compadre”

Con el paso del tiempo, la actividad gubernamental se ha modificado. En la actualidad, los funcionarios que ostenten un cargo público (por ende) deben poseer cualidades profesionales certificadas y probadas, además por fuerza están obligados a prepararse en otras áreas en el ejercicio de la administración.

El caso claro es lo que ocurre en Torreón con el Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Juan José Gómez. Me queda claro que el hombre volvió a merecer el encargo después de haber colaborado con Don Jorge Zermeño hace dos décadas cuando fue presidente de la ciudad. En ese entonces ser una “piola”, en cuanto al manejo de la paramunicipal bastaba, conocer y dominar los datos duros, ubicación de pozos y colectores, niveles de extracción y la red de distribución permitían que el Gerente sacara el “barco a flote”, ahora no.

Los encargados de alguna dependencia de cualquier orden de gobierno deben tener “otras” aptitudes como la comunicación efectiva para solucionar conflictos que generen incertidumbre entre la población.

Uno de los grandes problemas de la ciudad es el sur-oriente, colonias como: Las Fuentes, Fuentes del Sur, Valle Dorado y Eduardo Guerra están situadas en un punto más bajo en relación al resto, así que cada vez que llueve (por ínfima que sea la cantidad) se convierte en una “alberca”. Toda el agua de la ciudad va a dar hacia aquel sector, lo que (lógico) origina que los colectores se saturen y “truenen”.

El caso es que desde ayer, la calzada Diagonal de Las Fuentes está cerrada, no hay paso, la circulación obliga a que se desvíe el tráfico hacia las colonias antes mencionadas. No sabemos exactamente por qué, a razón de qué. Podría pecar de ingenuo al creer que es un capricho de Juan José o que lo hace por darnos “en la madre”, sé que no, sé que se trata de la reposición de una tubería que tenía más de 40 años sin ser sustituida, según el Gerente del Simas, “será un beneficio para los vecinos de ese sector, que tenían muchos problemas con ese drenaje, con esto se eliminaría este problema” (rezaba tímidamente una nota perdida en internet).

De ser cierto, el alcalde de Torreón se convertiría en un héroe para los habitantes de esa zona, sin embargo el trabajo se empaña cada vez que “los medios de comunicación no son lo de Juan José”, entonces cómo nos enteraríamos, cómo la gente podría informarse de lo que ocurre cerca de su sector, que (hasta probablemente) traería beneficios.

Insisto, creo que Jorge Zermeño es un hombre que sabe lo que hace (no por nada regresó a la Presidencia Municipal) pero la mayoría de sus colaboradores estropean su gestión. Algunos como Juan José deberían asumir completamente su cargo y tomar “el toro por los cuernos”, salir e informar, debatir, defender y puntualizar cada una de las aristas que surjan en el camino, porque Simas es un área neurálgica en el desempeño de Don Jorge y si no tienes ahí a un “dóberman”, de poco o nada servirá. Casi casi “no me ayudes, compadre”.





