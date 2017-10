Simplemente se le “chispoteó”

Luis Enrique Benítez me aseguró que ya había “platicado” con la “Señora” y además que no estaba enojado con ella. Así le dio “cerrojazo” al tema que cobró insospechados adeptos mediáticos.

Mal intencionadas o no, las declaraciones que hizo el diputado local y Presidente del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez en relación a que el priismo de La Laguna no había contribuido al triunfo del ex candidato a la Gubernatura, Esteban Villegas provocaron “electroshock” en algunos liderazgos, bueno en uno: Los Herrera.

Ni tarda, ni perezosa la alcaldesa (con gran capital político y seguridad en sí misma) decidió contestar y lo hizo como solamente ella sabe, fue hasta la capital y organizó una rueda de prensa en la que se le “fue encima” al pobre de Benítez: “Le pido al líder estatal de mi partido que ya no abra la boca, que ya no le gane el ímpetu por aparecer en los medios de comunicación”.

Está de sobra recordar que Esteban Villegas no era conocido en La Laguna y el día de la elección, la lealtad de la maquinaria “herrerista” hizo ganar al candidato del ex gobernador Jorge Herrera, a pesar de que Leticia no había sido la abanderada, a pesar de que existía una paupérrima relación con el entonces Gobernador Herrera, a pesar de todo eso, la alcaldesa lo hizo ganar en la región, el priismo de Herrera no falló.

De todos conocido, Luis Enrique es un político producido en la cantera de Ismael Hernández Deras, personaje que para nada era de los agrados de la familia, de ahí que los “encontronazos” comenzaron a darse.

Los centralismos nunca han sido buenos, la designación de Benítez Ojeda se generó por un “espaldarazo” que el PRI nacional dio a Ismael después de que ganó (como delegado del CEN) el Estado de México, volvió ungido, resucitado, pero en la Ciudad de México nadie advirtió que La Laguna había sacado la casta y que La Laguna de Durango, para el PRI, tenía rostro.

Herrera contra Benítez, Rodríguez Villa contra González Achem y así comienza la historia de una futura derrota, el PRI en Durango aprendió bien los grandes yerros del PAN en México, la división premonitoria al fracaso.

La verdad no comparto las sospechas de la alcaldesa Herrera en cuanto a que las declaraciones de Benítez fueron “premeditadas” u orquestadas por una “mano” superior, más bien creo que simple y llanamente se le “chispoteó”, nunca pensó que sus dichos y sus ganas por aparecer en los titulares de los medios de comunicación iban a causar tanta efervescencia, creo que el perfil no da para mucho.

Le están dejando el camino allanado a un PAN que el Gobernador Aispuro Torres está llevando con trabajo sigiloso, casi imperceptible, pero constante y no por la doctrina, ni por los militantes panistas duranguenses (que están igual o peor que los priistas) sino por el ejercicio de gobierno. Más vale paso que dure, que trote que canse.





angel.carrillo@multimedios.com